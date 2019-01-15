Son Dakika Haberleri: Fukuşima'da Nükleer Santral Alanının Temizlik İhalesini Rosatom Firması Aldı

Fukuşima'da Nükleer Santral Alanının Temizlik İhalesini Rosatom Firması Aldı

1 saat önce

Fukuşima’da nükleer santral alanının temizlik ihalesini Rosatom firması aldı. Rosatom CEO’su Aleksey Lihaçev’in açıklamasına göre, firma, 2011’de meydana gelen kaza sonucu ağır hasar gören Fukuşima nükleer santralinin temizlenmesinde Japonya’ya yardım edecek ve nükleer kontrol planı üzerinde çalışacak. Lihaçev, Rossiya 24 kanalına yaptığı açıklamada, iki ihaleyi de Rosatom’un aldığını duyurdu. Rosatom CEO’su birinci yardımcısı Kiril Komarov, […]The post Fukuşima’da nükleer santral alanının temizlik ihalesini Rosatom firması aldı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Fukuşima'da Nükleer Santral Alanının Temizlik İhalesini Rosatom Firması Aldı, System.String[]
Fukuşima'da nükleer santral alanının temizlik ihalesini Rosatom firması aldı. Rosatom CEO'su Aleksey Lihaçev'in açıklamasına göre, firma, 2011'de meydana gelen kaza sonucu ağır hasar gören Fukuşima nükleer santralinin temizlenmesinde Japonya'ya yardım edecek ve nükleer kontrol planı üzerinde çalışacak.

Lihaçev, Rossiya 24 kanalına yaptığı açıklamada, iki ihaleyi de Rosatom'un aldığını duyurdu.

Rosatom CEO'su birinci yardımcısı Kiril Komarov, Eylül 2017'de, firmanın Japon makamlarına Fukuşima nükleer santralinin temizlenmesi ve diğer güvenlik sorunu olan santrallerin de tasfiye edilmesi için teklifte bulunduğunu duyurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Rusya ve Japonya'nın kazadan sonraki temizlik çalışmalarını birlikte yürüteceklerini açıklamıştı.

Kazada işlemez hale gelen Fukuşima reaktörlerinin devreden çıkartılması birkaç onyıl sürecek ve giderleri toplam 200 milyar doları bulacak. Japonya, Fukuşima tipi 45 reaktörden 16'sını yeniden devreye sokmayı planlıyor. Japon hükümeti ayrıca, ülkenin enerji kaynaklarında 2011 itibarıyla yüzde 29'unu teşkil eden nükleer enerjinin payını

2030 itibarıyla yüzde 21-22'ye düşürmeyi öngörüyor.

Mart 2011'de Richter ölçeğine göre 9 büyüklüğünde bir depremin neden olduğu tsunami sonucu Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima nükleer santralindeki soğutma sistemleri zarar görmüştü. Bu durum reaktörün erimesine yol açmış radyasyon yayılmasına neden olmuştu. Fukuşima faciası, 1986'dan beri en büyük nükleer kaza kabul ediliyor.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:14 

Japonya, Fukuşima, Sektörel
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