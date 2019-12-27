Fukuşima'daki radyoaktif atığın tasfiyesi bir yıl daha ertelendi - Son Dakika
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Fukuşima'daki radyoaktif atığın tasfiyesi bir yıl daha ertelendi

6 saat önce

Japonya'da hükümet, 2011'de deprem ve tsunaminin ardından hasar gören Fukuşima Daiçi Nükleer Santrali'nin 1 ve 2 no'lu reaktörlerdeki eriyen radyoaktif maddelerin temizlenmesi bir yıl daha ertelendi.

Fukuşima'daki radyoaktif atığın tasfiyesi bir yıl daha ertelendi, System.String[]

Japonya'da hükümet, 2011'de deprem ve tsunaminin ardından hasar gören Fukuşima Daiçi Nükleer Santrali'nin 1 ve 2 no'lu reaktörlerdeki eriyen radyoaktif maddelerin temizlenmesi bir yıl daha ertelendi.

Japon ajansı Kyodo'nun haberine göre, Ekonomi ve Endüstri Bakanı Kajiyama Hiroşi, 2 no'lu reaktördeki atığın tasfiyesine 2025'de başlanacağı, 1 no'lu reaktördeki tasfiyeye ise 2028 veya 2029'da başlanmasının planlandığını açıkladı.

Kajiyama'nın açıkladığı orta ve uzun vadeli plan göre, reaktörlerin havuzunda kalan 4 bin 741 yakıt çubuğunun temizlenmesi 2032'de tamamlanacak.

Kajiyama, tasfiyenin, 1 no'lu reaktördeki radyoaktif tozun yayılmasını önlemek için koruma duvarı inşa edilmesi ve 2 no'lu rektörün yakıt havuzunun arıtılması gibi ilave güvenlik önlemlerini almak amacıyla ertelendiğini kaydetti.

Santralin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO), hasar gören üçüncü reaktör olan 3 no'lu reaktördeki nükleer atığın tasfiye sürecine başlamış ve kaza sırasında bakım halinde olduğu için aktif olmayan 4 no'lu reaktördeki atık tasfiyesini ise tamamlamıştı.

Hasarsız durumdaki 5 ve 6 no'lu reaktörlerdeki atığın tasfiyesi için ise henüz bir tarih belirlenmiş değil.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu.

Olayda santraldeki 4 nükleer reaktörden 3'ü zarar görmüş, çevrede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tamamen tasfiye edilmesinin onlarca yıl süreceği tahmin ediliyor.

Fukuşima, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:02 Kaynak: AA
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