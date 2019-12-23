Fukuşima'daki radyoaktif suyun denize ya da havaya bırakılması önerisi

Japonya, 2011'de deprem ve tsunaminin ardından üç reaktörü hasar gören Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nde işlemden geçirilmesine rağmen hala radyoaktif olma özelliğini koruyan büyük miktarda suyun kademeli olarak denize ya da havaya bırakılmasını öngörüyor.



Japonya Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, nükleer santralde muhafaza edilen radyoaktif suyun, kontrollü şekilde Pasifik'e bırakılması ya da buharlaştırılarak havaya karışmasının sağlanması veya her iki yönteminin birden kullanılması teklifinde bulundu.