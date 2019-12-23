Fukuşima'daki radyoaktif suyun denize ya da havaya bırakılması önerisi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fukuşima'daki radyoaktif suyun denize ya da havaya bırakılması önerisi - Son Dakika Dünya

Fukuşima'daki radyoaktif suyun denize ya da havaya bırakılması önerisi

6 saat önce

Japonya Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, nükleer santralde muhafaza edilen radyoaktif suyun, kontrollü şekilde Pasifik'e bırakılması ya da buharlaştırılarak havaya karışmasının sağlanması veya her iki yönteminin birden kullanılması teklifinde bulundu

Fukuşima'daki radyoaktif suyun denize ya da havaya bırakılması önerisi, System.String[]

Japonya, 2011'de deprem ve tsunaminin ardından üç reaktörü hasar gören Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nde işlemden geçirilmesine rağmen hala radyoaktif olma özelliğini koruyan büyük miktarda suyun kademeli olarak denize ya da havaya bırakılmasını öngörüyor.


Japonya Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, nükleer santralde muhafaza edilen radyoaktif suyun, kontrollü şekilde Pasifik'e bırakılması ya da buharlaştırılarak havaya karışmasının sağlanması veya her iki yönteminin birden kullanılması teklifinde bulundu.

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Fukuşima, Ekonomi, Japonya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:50 
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