Fukuşima'daki sızıntının "manevi zararı" tazminat hakkı doğurdu

Japonya'da mahkeme, 2011'de Fukuşima'daki nükleer sızıntıda "manevi zarar yaşayan" santral yakınındaki oturanlara tazminat ödenmesine hükmetti.

500'den fazla müştekinin, Fukuşima Dai-içi nükleer santralinin işletmecisi Tokyo Electric Power (TEPCO) firması ile Japon hükümetine açtığı tazminat davasında karar açıklandı.

Japon hükümetine yönelik davayı düşüren Fukuşima Bölge Mahkemesi, müştekilerin sızıntı öncesi "keyif ve toplumu bir arada tutan neşelerinin kaçtığı" tezlerini haklı buldu.

Kararda Japon firma, santral batısındaki Tamura bölgesinin mevcut ve önceki sakinlerinden oluşan müştekilere toplamda 73,5 milyon yen (566 bin dolar) ödemeye mahkum edildi

Mart 2011'de 9 büyüklüğünde deprem ile tsunaminin, Dai-içi santralindeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santral etrafı tahliye bölgesi ilan edilmişti.