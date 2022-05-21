Fukuşima'daki suyun denize boşaltımında "gerçek zamanlı bilgi sistemi kullanılsın" çağrısı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Fukuşima Dai-içi'de biriken radyoaktif atık suyun denize boşaltımında gerçek zamanlı bilgilendirme sisteminin kullanılmasını istedi.

UAEA Başkanı Grossi, Tokyo ziyareti kapsamında Japon kamu yayıncısı NHK'ye verdiği röportajda, 2023'te başlayacak boşaltım sürecinde rol üstlenecek tarafların "dürüstlük ve şeffaflığını koruması gerektiğini" söyledi.

Grossi, güvenlik standartlarına uyum gösterildiğini garanti etmek ve "çevreye, balıklara ve denize bir zarar oluşmadığını göstermek" amacıyla atık suyun denize salıverilme sürecinin takip edilmesinin önemini vurguladı.

Birçok sektörde "sebep olunabilecek olası tehlikelere" yönelik kamuoyunun endişelerine "saygı duyulması gerektiğini" kaydeden Grossi, süreçte hükümet ve işletici firmanın "gerekli tüm bilgileri paylaşması gerektiğini" bildirdi.

Japonya'ya komşu ülkelerin denize boşaltım planına karşı çıktıkları yönündeki soruya Grossi, "tarafsızlığın korunması" amacıyla UAEA'nın planı değerlendirme heyetinde "Çin ve Güney Kore dahil birçok ülkeden uzmanın yer aldığını" anımsattı.

Grossi, ülke içi ve dışında söz konusu "planın anlaşılabilirliğinin artırılması" amacıyla, atık suyun denize salıverilmesinde, "gerçek zamanlı iletişim ve bilgilendirme sisteminin kullanılması" çağrısı yaptı.

Ajans başkanı, sistem vasıtasıyla, dünya genelinde birçok kişinin "ne oluyor, çevreye etkileri nasıl, etkisi olacaksa, nasıl müdahale edilir" şeklinde sorularına cevap bulabileceğine işaret etti.

Denize tahliye 2023'ün bahar aylarında başlayacak

Santraldeki reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Plana göre, trityum elementi içeren atık su, deniz suyu kullanılarak sulandırılacak ve seyreltilecek.

Tesis işleticisi Tokyo Electric Power (TEPCO), denizin altına inşa ettiği borularla santralden bir kilometre açıkta, periyotlar halinde suyu Pasifik Okyanusuna salıverecek.

İki yıl süreceği tahmin edilen denize tahliye sürecinin 2023'ün bahar aylarında başlatılması planlanıyor.