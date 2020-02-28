Fulbright bursu konusunda öğrenciler bilgilendirildi - Son Dakika
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Fulbright bursu konusunda öğrenciler bilgilendirildi

6 saat önce

Fulbright Eğitim Komisyonu tarafından, Karabük Üniversitesi'nde burs programları hakkında öğrencilere bilgilendirme yapıldı.

Fulbright bursu konusunda öğrenciler bilgilendirildi, System.String[]

Fulbright Eğitim Komisyonu tarafından, Karabük Üniversitesi'nde burs programları hakkında öğrencilere bilgilendirme yapıldı.


Karabük Üniversitesi (KBÜ) 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Fulbright Burs Programları ve ABD'de Eğitim' adlı seminerde Eğitim Danışmanlığı Koordinatörü Mevlüde Bakır, Fulbright Eğitim Komisyonu'nun Yüksek Lisans, Doktora, Prof. Aziz Sancar Doktora Bursları ile diğer burs programları ve Amerika'daki eğitim olanakları hakkında bilgi verdi. Seminere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Çepni Önalan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.


1949 yılında kurulan komisyon hakkında bilgiler veren Bakır, 2021-2022 akademik yılı için 50 bin ABD Doları'na kadar burs imkanı verileceğini belirtirken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sunulan 11 adet burs programının başvuru koşulları, başvuru esnasında ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenler hakkında dinleyenleri bilgilendirdi. - KARABÜK

Amerika Birleşik Devletleri, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:41 Kaynak: İHA
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