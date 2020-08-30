Fulham, Mario Lemina transferini resmen açıkladı!

Galatasaray'da geçen sezonu kiralık olarak geçiren Mario Lemina'nın yeni takımı belli oldu.

Fulham, Southampton'dan Mario Lemina'yı satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Lemina, transferiyle ilgili "Fulham'a geldiğim için gerçekten mutluyum. Bir projenin bir parçası olduğum için mutluyum. Yönetimle bu sezonki hedefler üzerinde konuştum ve harika bir projesi var." ifadelerini kullandı.