Fulya'da öldürülen Ömer Akın'ın ağabeyi: Uzaklaştırma kararı aldırmışlardı - Son Dakika
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Fulya'da öldürülen Ömer Akın'ın ağabeyi: Uzaklaştırma kararı aldırmışlardı

27.05.2022 16:14
Fulya'da öldürülen Ömer Akın'ın ağabeyi: Uzaklaştırma kararı aldırmışlardı

ŞİŞLİ Fulya Mahallesi'nde ev arkadaşının eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Ömer Akın'ın ağabeyi Gökhan Akın, "Çocuklar sabah işe giderken, adam ya kapıda beklemiş ya da zorla içeri girmiş.

ŞİŞLİ Fulya Mahallesi'nde ev arkadaşının eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Ömer Akın'ın ağabeyi Gökhan Akın, "Çocuklar sabah işe giderken, adam ya kapıda beklemiş ya da zorla içeri girmiş. Onun hakkında uzaklaştırma kararı aldırmışlardı. Yakın zamanda bitti o uzaklaştırma kararı. Komşular sesleri duyunca bağırmışlar, o sırada silah sesleri duyulmuş. Kapıyı da arkadan kilitlemiş. Bir de not bırakmış 'Yaşadığımı yaşadım' gibi bir şey yazmış" dedi.

Şişli Fulya Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişi ölü bulundu. Polis incelemesi sonucu Yavuz Selim Bektaş adlı saldırganın, eski kız arkadaşı Beril Varol ile birlikte yaşadığı Ömer Akın'ı öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi. 3 kişinin cansız bedeni evde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ömer Akın'ın cenazesini teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na Ömer Akın'ın ağabeyi Gökhan Akın geldi. Ömer Akın'ın Gebze'de defin edileceği öğrenildi.

"SABAH İŞE GİDERKEN KAPI ARKASINDA BEKLEMİŞ YA DA ZORLA GİRMİŞ"

Öldürülen Ömer Akın'ın ağabeyi Gökhan Akın, "Ömer'in ağabeyiyim ben. Sabah işe giderken, adam ya kapıda beklemiş ya da zorla içeri girmiş. Onun hakkında uzaklaştırma kararı aldırmışlardı. Yakın zamanda bitti o uzaklaştırma kararı. Komşular sesleri duyunca bağırmışlar, o sırada silah sesleri duyulmuş. Kapıyı da arkadan kilitlemiş. Bir de not bırakmış 'Yaşadığımı yaşadım' gibi bir şey yazmış" dedi.

"ARALARINDA DUYGUSAL BİR DURUM YOK"Gökhan Akın, "Kardeşimin Beril ile sevgililikleri yok. Orası pahalı bir muhit okullarına yakın olsun diye ortak ev tutuyorlar. Sadece kirayı bölüşüyorlar. Aralarında duygusal bir durum yok. Benim 7-8 ay önce olaydan haberim vardı. Hatta ben 'Uzaklaştırma kararı aldırırsanız korkar bir şey yapamaz' dedim. Öyle de olmuştu. 3 ay önce uzaklaştırma kararı bitince yeniletmemişler. Çocuk da takılmış herhalde, psikopat. Anne babalar nasıl böyle çocuklar da yetiştiriyor. Çocuklarını hiç takip etmiyorlar, 'benim çocuğum kime zarar verir' diye takip etmiyorlar. Benim kardeşim 29 yaşında İTÜ'de asistanlık yaparken, doktorasını yapıyordu.Hiç alakası olmayan bir şekilde bir cani yüzünden kardeşim gitti. Ben ağabeyiyim belki zor olsa da atlatırım ama ya annem..." dedi.

Fulya'da öldürülen Ömer Akın'ın ağabeyi: Uzaklaştırma kararı aldırmışlardı
Fulya'da öldürülen Ömer Akın'ın ağabeyi: Uzaklaştırma kararı aldırmışlardı
Fulya'da öldürülen Ömer Akın'ın ağabeyi: Uzaklaştırma kararı aldırmışlardı
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Fulya'da öldürülen Ömer Akın'ın ağabeyi: Uzaklaştırma kararı aldırmışlardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fulya'da öldürülen Ömer Akın'ın ağabeyi: Uzaklaştırma kararı aldırmışlardı - Son Dakika
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