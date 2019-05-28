Son Dakika Haberleri: Fulya'nın okulu da fidanla buluşturuldu

Fulya'nın okulu da fidanla buluşturuldu

55 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla ilkokul öğrencisi Fulya Işık'ın okulunun bahçesine fidan dikme isteği yerine getirildi.

Fulya'nın okulu da fidanla buluşturuldu, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla ilkokul öğrencisi Fulya Işık'ın okulunun bahçesine fidan dikme isteği yerine getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Abdurrahim Karakoç İlkokulu'nun 3. sınıf öğrencisi Fulya Işık'ın yazdığı mektubu annesi Twitter'dan paylaşarak, taleplerinin Pakdemirli'ye ulaşmasını sağladı.
Okulun bahçesindeki ağaçsız alana fidan dikmek isteğinde bulunan Fulya ve arkadaşlarına Pakdemirli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan "Tabii ki isteğinizi yerine getireceğiz. Her bir fidan yeni bir gelecektir. Gelecek de sizlersiniz." ifadeleriyle yanıt verdi.
Bakan Pakdemirli'nin talimatı sonrası fidanlar okula ulaştırıldı. Okul bahçesinde 72 fidan dikilebilecek alan tespit edildi. Fidan dikimine görüntülü konuşmayla eşlik eden Pakdemirli'ye öğrenciler teşekkür etti.
100 bin fidan toprakla buluştu
Bu arada, geçen yıl sonbaharda başlatılan "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" kampanyası kapsamında okul bahçelerine 10 milyon fidan dikildiğini belirten Pakdemirli, "Milli Mücadelemizin 100. yılına girdiğimiz 2019 yılında geçtiğimiz günlerde İstanbul, Samsun, Amasya, Sivas, Erzurum ve Ankara'da 100 bin fidanı toprakla buluşturduk." değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:45 Kaynak: AA
Ankara, Bekir Pakdemirli, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Selçuk ve Bakan Varank, Metalurji İşçileriyle Sahur Yaptı Bakan Hulusi Akar: S-400 Anlaşması İmzalandı ve Bitti, Bu Böyle Bilinmeli Bakan Akar, Yeni Askerlik Sisteminin Ne Zaman Yasalaşacağını Açıkladı Çin'in Yeni Treni Saatte 600 KM Hız Yapacak!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 11:40:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fulya'nın okulu da fidanla buluşturuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]