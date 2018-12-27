Son Dakika Haberleri: Fulya Özdemir'in Katiline 'Haksız Tahrik' İndirimiyle 18 Yıl Hapis (2)

Fulya Özdemir'in Katiline 'Haksız Tahrik' İndirimiyle 18 Yıl Hapis (2)

58 dakika önce

'SENİ BAŞINDAN BERİ SEVMİYORDUM, KULLANDIM' DEMİŞAtilla Makta, önceki duruşmada, Fulya Özdemir ile olaydan yaklaşık 1 yıl önce tanıştığını, ara sıra da genç kadının evine gittiğini belirtmişti.

Fulya Özdemir'in Katiline 'Haksız Tahrik' İndirimiyle 18 Yıl Hapis (2), System.String[]
'SENİ BAŞINDAN BERİ SEVMİYORDUM, KULLANDIM' DEMİŞ

Atilla Makta, önceki duruşmada, Fulya Özdemir ile olaydan yaklaşık 1 yıl önce tanıştığını, ara sıra da genç kadının evine gittiğini belirtmişti. Olaydan yaklaşık 2 hafta önce Fulya Özdemir ile arkadaşlıklarının yürümeyeceğini anlayarak, ayrılmak istediğini söylediğini savunan Atilla Makta, "Buna rağmen Fulya, sürekli yanıma gelip, gidiyor; telefonla arayıp, görüşmek istiyordu. Bu şekilde beni rahatsız ediyordu. Cinayet günü Fulya yine görüşmek istedi. O gün Kaş çıkışında Demre yolu üzerinde bulunan parkta Fulya ile bir araya geldik. Bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladık. Ayrılmak istediğimi söyleyince o da bana hitaben 'Seni en başından beri sevmiyordum. Seni kullandım. Hayatımda başka erkek vardı yine seni Kaş'ta kaldığım sürede kullandım. Sen işe yaramaz birisin' şeklinde şeyler söyleyince kendimi kaybettim" demişti.

Fulya Özdemir'in ailesinin avukatları, sanık Atilla Makta'ya, cinayeti 'haksız tahrik' altında işlediğine hükmedilerek 18 yıl hapis cezası verilmesiyle ilgili gerekçeli kararı beklediklerini, bunun ardından daha ayrıntılı açıklama yapacaklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:01 Kaynak: DHA

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