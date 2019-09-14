Son Dakika Haberleri: Funda arar, bursalıları coşturdu
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Funda arar, bursalıları coşturdu

1 saat önce

BURSA'da, şarkıcı Funda Arar, verdiği konserle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Funda arar, bursalıları coşturdu, System.String[]
BURSA'da, şarkıcı Funda Arar, verdiği konserle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.
Türk müziğinin sevilen isimlerinden Funda Arar, Bursa'da sevenleriyle buluştu. 2 saati aşkın süre sahnede kalan ünlü şarkıcı, geçmişten günümüze dillerden düşmeyen şarkıları seslendirdi. Gecede kırmızı ve siyah olmak üzere iki farklı kıyafetle sahneye çıkan Arar, enerjisi ve danslarıyla birlikte Bursalılara eğlenceli anlar yaşattı. 'Yak Gel' adlı şarkısıyla sahnesine başlayan ünlü sanatçı, 'Islak Islak', 'Gelevera Deresi', 'Hangimiz Sevmedik', 'Seni Yerler', 'Estarabim' ve 'Fesüphanallah' gibi Türk müziğinde yer edinmiş ve unutulmayan şarkıları da seslendirdi. Bursalılar da ünlü sanatçıya şarkılarında eşlik ederken, doyasıya eğlendi.
Gecenin sonunda hayranlarına teşekkür eden Funda Arar, kentte verdiği konserden çok keyif aldığını belirtti. Ayrıca konserin sonlanmasının ardından sevenlerinin alkışlarla tempo tutması üzerine sahneye bir kez daha gelen Funda Arar, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.


Funda Arar, Bursa, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:41 Kaynak: DHA
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