Funda Arar'dan dijital İstanbul turu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Funda Arar'dan dijital İstanbul turu - Son Dakika Magazin

Funda Arar'dan dijital İstanbul turu

14 dakika önce

Orion Stüdyoları'nda gerçekleşen çekimlerde ekip, 5 bin 343 km2'lik İstanbul'u stüdyoya sığdırdı.

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Orion Stüdyoları'nda gerçekleşen çekimlerde ekip, 5 bin 343 km2'lik İstanbul'u stüdyoya sığdırdı. Çekim öncesi İstanbul'un çeşitli noktaları gezerek elde edilen görüntüler, çekimlerde özel bir projeksiyon sistemiyle Arar'ın arkasına yansıtıldı. Bu teknikle Arar, Galata'dan Belgrad Ormanı'na kadar şehrin bir çok noktasını gezdi. 'Doldur Yüreğimi' DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:03 
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