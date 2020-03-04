Funda Arar'dan dijital İstanbul turu

Orion Stüdyoları'nda gerçekleşen çekimlerde ekip, 5 bin 343 km2'lik İstanbul'u stüdyoya sığdırdı. Çekim öncesi İstanbul'un çeşitli noktaları gezerek elde edilen görüntüler, çekimlerde özel bir projeksiyon sistemiyle Arar'ın arkasına yansıtıldı. Bu teknikle Arar, Galata'dan Belgrad Ormanı'na kadar şehrin bir çok noktasını gezdi. 'Doldur Yüreğimi' DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.