Funda Arar Snob Magazin Dergisinin yedinci sayısına kapak oldu

Maya Ajans
'ın Genel Müdürü Esra Yılmaz Abdullahoğulları önderliğindeki Snob Magazin
Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmenliğini Arif Hür, Genel Yayın Koordinatörlüğünü Esra Aslan
, Görsel tasarım ve grafiğini Demet Kansak Potur yapıyor.
Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar
ile özlenen konserlerden, pandeminin etkilerinden ve elbette kendisi gibi sanatçı olan eşi Febyo Taşel ile birlikte oluşturdukları yeni eseri Gerisi Bende'den söz ettik. Son dönemlerde ülkemizin dört bir yanında yaşanan sıkıntılı olaylar ilgili de kıymetli açıklamada bulunan Arar, müzik sektörü ile alakalı fikirlerini de sizler için paylaştı.
Derginin ic¸erigˆinde; Alanında uzman kis¸ilerle yaptığımız o¨zel söyleşiler, cemiyet ve magazin
du¨nyasındaki en sıcak gelis¸meler, Tomris Uyar
biyografisi, düğün rehberi, yaz trendleri, astrolojiye dair merak edilenler, sağlık konuları, makyaj trendleri ve mekan tavsiyeleri yer alıyor. Dergiyi Turkcell Dergilik uygulaması üzerinden kolayca okuyabilirsiniz.