Funda Arar ve ailesinin karantina günleri! 'Kitap,müzik, oyun'

"Bol bol kitap okuyor, müzik dinliyoruz. Hijyene de çok dikkat ediyoruz tabii. Aslında hayatımızda şöyle bir değişiklik oldu; birlikte daha çok vakit geçirme fırsatı bulduk. Birlikte oynamak, aktiviteler yapmak oğlumuzun çok hoşuna gidiyor. Bu süreçte özgürlüğün önemini de anladık. Bunlardan ders çıkarmalıyız. Dünyaya, bütün canlılara daha iyi davranmalıyız."