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Funda Arar ve ailesinin karantina günleri! 'Kitap,müzik, oyun'
6 saat önce
"Bol bol kitap okuyor, müzik dinliyoruz.
"Bol bol kitap okuyor, müzik dinliyoruz. Hijyene de çok dikkat ediyoruz tabii. Aslında hayatımızda şöyle bir değişiklik oldu; birlikte daha çok vakit geçirme fırsatı bulduk. Birlikte oynamak, aktiviteler yapmak oğlumuzun çok hoşuna gidiyor. Bu süreçte özgürlüğün önemini de anladık. Bunlardan ders çıkarmalıyız. Dünyaya, bütün canlılara daha iyi davranmalıyız."
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:26
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