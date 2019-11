Funda Pastanesi'nden Van'da ve Türkiye'de bir ilk

Van'da faaliyet gösteren Funda Pastanesi işletmesi Edremit Tuşba ve İpekyolu ilçelerindeki 250 okulda 10 binin üzerinde öğretmene, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle pasta ikramında bulundu.



Van'ın en köklü pastanelerinden Funda Pastanesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 250 okulda 10 binin üzerinde öğretmene pasta ikramında bulundu. Servis araçları ile 250 okula yapılan servis ile her okulda öğretmenler odasında toplanan öğretmenlere pasta ikramı yapıldı. Programlara AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar,Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve siyasetçi katıldı.



"Funda pastanesi 10 binden fazla öğretmene pasta dağıttı"



Öğretmenlerin değerine ve önemine dikkat çekmek için Van'da ve Türkiye'de bir ilk olan etkinliği yaparak bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen, Funda Pastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetiz, "Son dönemlerde Türkiye'de öğretmenlere uygulanan şiddetin gündeme gelmesi üzerine, öğretmenlerin önemine ve saygınlığına dikkat çekmek, bu konuda duyarlılık oluşturmak üzere Funda pastanesi olarak Türkiye'de bir ilki geçekleştirdik. Van merkez Tuşba, İpekyolu ve Edremit olmak üzere 3 ilçesinde 250 okulda 10 binin üzerinde öğretmene pasta ikram etti. 15 servis aracımız ile pastamızı okullara servis ettik. Bu etkinliğimiz kapsamında öğretmenler odasında bir araya gelen öğretmenlerimize değerli olduklarını hissettirerek pastalarımızı servis ettik. Bu etkinliğimizi ortağımız Kemal Çetiz ve Ustamız Nusret Kırmızı ile istişare ettik ve yapabiliriz diye karar verdik. Çok doğru bir çalışma yaptığımızı, etkinlikten sonra öğretmenlerimizden bize yansıyan güzel duygulardan sonra emin olduk. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarız" dedi.



Şükrullah Yavuzer; "Öğretmenlerimiz değerli hissettirildi"



Öğretmenler gününde öğretmenleri düşünülerek değerli hissettirilmesinin ince bir düşünce olduğunu ifade eden İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, "Funda Pastanesi işletmesi köy okullarımızda dahil olmak üzere ilçemizde bulunan tüm okullarımıza üzerinde 'Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun" yazısı bulunan büyük boy pasta gönderdi. Van'da ilk defa böyle bir uygulama yapıldı. Bir esnafın maliyetini kendisi karşılayarak ve hiçbir reklam kaygısı gütmeden okullara kadar pastaları ulaştırıp öğretmenlerimize dağıtması çok ince bir düşünce. Özellikle Van'a il dışından atanan öğretmenlerimizde oluşan mutluluk kayda değerdi. Vanlı bir esnafın ve ilk defa böyle bir etkinliği yapması takdire şayan bir faaliyettir. Öğretmenlerimiz çok mutlu olmuş, 'hocam pasta önemli değil ince düşünce, düşünülmek pasta gönderme nezaketi çok değerli ve ilk kez böyle bir şeyi yaşadık' şeklinde duygularını ifade etti. Faaliyet manevi olarak bizleri de çok mutlu etti. Ayrıca yaklaşık 311 aday öğretmenlerimizin katıldığı toplantıya da pasta gönderdiler ve bütün öğretmenlerimize karanfil dağıttılar. Göreve yeni başlamış çiçeği burnunda öğretmenlerimizin böyle bir etkinlikle karşılanması kendilerinin değerli olduğunun hissettirilmesi açısından büyük bir önem taşıyor. Funda Pastanesi yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi.



Muhlis Geylani, "Öğretmenlerimiz her zaman baştacı edilmeli"



Öğretmenlerin yılda bir gün değil her gün baş tacı edilmesi gerektiğine değinen Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Geylani, "Öğretmenlerimize her kesimden değer verilmesi öğretmenlerimizin senede bir gün değil her zaman hatırlanmasını istiyoruz ve önemsiyoruz. Öğretmenlerimize pasta dağıtımı ve değerli hissettirilmeleri güzel bir etkinlik, ancak sadece o işletmenin değil, birçok kurum ve kuruluş tarafından değer verilmesi öğretmenlerimizi baş tacı yaması bizim için önemlidir" dedi.



İhsan Keskin, "Herkesin bir mimarı yok ama öğretmeni var"



Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren okullarda öğretmenler günü münasebetiyle dağıtım yapan Funda Pastanesi'ne teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin, "40 yıllık öğretmenim, eski öğretmenlere verilen kıymet ve değeri özlüyorum. Öğretmeni gördüğümüzde sıraya geçip başımızla selam verirdik. 50 yıl önceki öğretmenimin yanında asla elimi cebime sokmadım. Toplum içerisinde bizi hayata ve yarınlara hazırlayan öğretmenlerimizin toplum içerisindeki değeri kıymeti bir başka olmalı. Herkesin bir doktoru mimarı ve hemşerisi yoktur, ancak herkesin bir öğretmeni vardır. Toplum içinde öğretmenlere değer verilmesi bizi de duygulandırdı. Bize pasta dağıtacağım dediler, ancak reklamımı da kapıya asabilir miyim demediler. Reklam kaygısı olmadan yapılan pasta dağıtımı etkinliği kendimizi daha değerli hissettirdi. 40 yıldır buralarda görev yapan birisi olarak hoşuma gitti, bütün okullarımıza ulaştılar ve pasta dağıttılar. Böylesine önemli bir günde hatırlamaları, değer vermeleri, duygularında yer ayırmaları bize güç ve kuvvet verir. Mesleğe olan duygularımız gelişir artar, teşekkür ediyorum" dedi.



Pasta ustası Nusret Kırmızı, "Funda pastanesi olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Aynı günde 10 bin öğretmenimize ulaştık. Bu fikir Funda pastanesi ekibinden çıktı. Bizde imalat olarak kendilerine bu desteği sağladık. Hedefimiz son günlerde özellikle öğretmenlerimize karşı yapılan şiddete dikkat çekmek ve öğretmenlerin bizim için çok değerli ve kıymetli olduklarına dikkat çekmek amacıyla bir jest anlamında Van'ın İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçeleri olmak üzere 250 okulumuza hedefimiz 10 bin öğretmendi, 10 binin üzerinde bir etkinlik gerçekleştirdik. Her okulda birebir öğretmenlerimize ve müdürlerimize pastamızı ikram ettik. Bu pastaları 4 usta, 3 kalfa ve 2 çırağımızla 3 günde hazırladık" dedi.



Öğretmenler gününde Funda Pastanesi tarafından pasta ikram edilmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen öğretmenler, "Bizi hatırlayarak, değerli olduğumu hissettirerek yapılan pasta ikramı bizi mutlu etti. Burada önemli olan ikram edilen pastadan çok, hatırlanmamız ve değerli hissettirilmemiz. Bu nedenle organizasyonda yer alan Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Funda Pastanesi yöneticilerine teşekkür ediyoruz" dedi. - VAN