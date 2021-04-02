Funda Sitesi sakinlerine Talas Belediyesi sahip çıktı - Son Dakika

Funda Sitesi sakinlerine Talas Belediyesi sahip çıktı
02.04.2021 14:37
Müteahhit ile yaşadıkları sıkıntıdan dolayı mağdur olduklarını söyleyen Funda Sitesi sakinlerine Talas Belediyesi sahip çıktı.
Müteahhit ile yaşadıkları sıkıntıdan dolayı mağdur olduklarını söyleyen Funda Sitesi sakinlerine Talas Belediyesi sahip çıktı.
Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yenidoğan Mahallesi Şaban Yılmaz Caddesi üzerinde bulunan Funda Sitesi sakinleri, müteahhitle anlaşmazlığa düştükleri konuda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile yaptıkları görüşmenin ardından belediyemize gelmişlerdir. Konuyla ilgili olarak ilk kez belediyemize başvuran site sakinlerinin sorunlarının ne olduğunu anlamak ve çözüm yolları aramak amacıyla 6 Nisan Salı günü site sakinleriyle bir görüşme yapılacak ve konu ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - KAYSERİ
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