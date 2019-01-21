Son Dakika Haberleri: Funda Taşkın ve Davut Duman Milli Takım Kampına Katıldı

Funda Taşkın ve Davut Duman Milli Takım Kampına Katıldı

59 dakika önce

Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcuları Funda Taşkın ile Davut Duman milli takım hazırlık kampına katıldı.

Funda Taşkın ve Davut Duman Milli Takım Kampına Katıldı, System.String[]
Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcuları Funda Taşkın ile Davut Duman milli takım hazırlık kampına katıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programı kapsamında 20 Ocak - 02 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenmekte olan Milli Takım Hazırlık Kampına Kayseri'den iki isim davet edildi. Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcuları Funda Taşkın ile Davut Duman milli takım kampına katılırken çalışmalara başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, milli takım kampına katılarak Kayseri'nin gurur kaynağı olan sporcular Funda Taşkın ve Davut Duman ile Antrenörleri Hasan Bayraktar'ı tebrik ederek kampta başarılar diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:53 Kaynak: İHA

Türkiye, Antalya, Kayseri, Spor
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