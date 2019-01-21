Funda Taşkın ve Davut Duman Milli Takım Kampına Katıldı
59 dakika önce
Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcuları Funda Taşkın ile Davut Duman milli takım hazırlık kampına katıldı.
Kayseri
Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcuları Funda Taşkın ile Davut Duman milli takım hazırlık kampına katıldı. Türkiye
Bisiklet Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programı kapsamında 20 Ocak - 02 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya
'da düzenlenmekte olan Milli Takım Hazırlık Kampına Kayseri'den iki isim davet edildi. Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcuları Funda Taşkın ile Davut Duman milli takım kampına katılırken çalışmalara başladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, milli takım kampına katılarak Kayseri'nin gurur kaynağı olan sporcular Funda Taşkın ve Davut Duman ile Antrenörleri Hasan Bayraktar
'ı tebrik ederek kampta başarılar diledi. - KAYSERİ
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:53 Kaynak: İHA
Samsun'un Vezirköprü İlçesi Türkiye'nin Kenevir Üretim Merkezi Olacak
Psikoterapinin Seçkin İsimleri Türkiye Psikoterapi Zirvesinde Buluşuyor
Acun Ilıcalı, Survivor Adasına İlk Adımını Attı
Aldığı Teşvikle Lale, Sümbül ve Nergis Yetiştirmeye Başlayan Girişimci Kadın, Türkiye'nin Her Yerinden Sipariş Alıyor