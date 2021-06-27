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Funda: Türk dizilerinin en çok kullandığı şarkıyı söyledim - Son Dakika

Funda: Türk dizilerinin en çok kullandığı şarkıyı söyledim

27.06.2021 07:31
Funda: Türk dizilerinin en çok kullandığı şarkıyı söyledim, System.String[]

Funda, 1976'da daha lise öğrencisindeyken "Çaresizim" adlı ilk 45'liğini yayınlıyor.

Funda, 1976'da daha lise öğrencisindeyken "Çaresizim" adlı ilk 45'liğini yayınlıyor. Şarkı çok seviliyor fakat esas patlamasını 2000'lerde yapıyor. Funda müzik ile ilk bağını şöyle anlatıyor:

"Müziğe çocuk yaşlarda başladım. 7 yaşında İstanbul Belediye Konservatuvarı Piyano ve Bale bölümüne girdim, sonrasında klasik gitar dersleri aldım. Onca eğitim ve birikim sonunda lise dönemlerinde artık şiir, söz ve beste çalışmaları yapmaya başladım. Harbiye'deki TRT İstanbul Radyosu'nun 'Amatör Ses Sınavı' yarışmasını açtığını öğrenmiştim ve ailemden habersiz ilk bestem 'Çaresizim'le katıldım. ve sonuç, 300 kişi arasından 1'inci oldum. Dergi, gazete ve radyolarda röportajlarım yayınlandı, plak teklifleri geldi ve Şahinler Plak etiketiyle ilk 45'liğim 'Çaresizim' çıktı. Bir anda meşhur oldum, yolda yürürken herkes beni gösteriyordu. Eve çuvallarla hayran mektupları taşınıyordu."

Şarkıcı, "Çaresizim"in hikayesini şöyle dile getiriyor:

"Şarkıdaki hikayeyi ben yaşamadım. 15 yaşında, Nişantaşı Kız Lisesi 2'nci sınıf öğrencisiyken aynı sokakta oturduğum sınıf arkadaşım bize geldi ve bana dert yandı. İlgisine karşılık vermeyen bir aşkını anlattı. Aslında arkadaşım 'Çaresizim'in ilk satırlarını o anda söylemişti bile: 'Onu çok seviyorum ama o beni sevmiyor, gel diyorum gelmiyor, çok çaresizim çok. Ne olur benim için bir beste yap.' Onu salonda bıraktım ve odama çekildim. Kendimi onun yerine koyup hissetmeye çalıştım ve ilk bestem sözleriyle bir anda oluşuverdi. Şimdi düşünüyorum da belki çok derinliği olmayan sözler... Fakat 15 yaşındaki bir kızın temiz duyguları ifade ediliyor."

Funda: Türk dizilerinin en çok kullandığı şarkıyı söyledim

Sezen Aksu "Biz yakında çok meşhur olacağız" dedi

Funda'nın 70'lı yıllara dair en özel anısı ise Sezen Aksu'yla... Şarkıcı, Aksu ile Konya'da aynı otel odasını paylaştığı bir konser programından şöyle bahsediyor:

"İlk 45'liğimi Beyoğlu'ndaki bir stüdyoda okurken aynı şirkete bağlı yeni bir isimle tanıştım orada: Sezen Aksu. 1975'te o da 'Yaşanmamış Yıllar'ı söylüyordu. Daha sonra Konya TRT'si için bir konsere gitmemiz istendi. Konya'da da Sezen Aksu ile aynı odaya düştüm. Otelin sabah 10 kahvaltısına telaşla hazırlanırken Sezen de muzip bir şekilde şunları söyledi:

'Niye telaş ediyorsun ki, biz yakında çok meşhur olacağız. Öyle davranalım, kendimize layık kahvaltıyı odaya isteyelim. Hem de portakal suyunu ilave ederek.' Şimdi gülümseyerek hatırlıyorum bu anıyı."

Funda, 2'nci şarkısı "Affetmem"in de döneme damga vurduğunu söylüyor:

"O dönemler Çiğdem Talu, Şişli Terakki Lisesi'nde İngilizce öğretmeniydi. Kendisinin organize ettiği, bir öğrenci konserine davet edildim. Gitarımı alıp yanına gittim. Sadece 'Çaresizim'i okuyacağımı söyleyince böyle bir şeyin olmayacağını başka şarkı da seslendirmem gerektiğini söyledi. Elime bir kağıt kalem verdi ve 'Bugün için hareketli bir şarkı yaz lütfen' deyip boş bir sınıfa beni götürdü. O gün, çocukluk aşkımı bir başka kızla konuşurken görmüştüm. Beni görünce yanıma gelip ellerimi tutmaya çalışıp 'ne olur yanlış anlama, ben seni seviyorum affet beni' demişti. Ben de bundan ilhamla hemen 'Affetmem'i yazdım. Bunu hareketli bir şarkıya dönüştürdüm. O gün konserde çok beğenildi."

70'lerdeki sanatçılar tek şarkı ile tanınıyor

Funda, başarılı bir şarkıcıyken İTÜ Devlet Konservatuarı'nı kazanıyor. Aynı dönemde de evleniyor ve üniversite nedeniyle şarkıcılığı bırakma kararı alıyor: "Plak çalışmalarına devam edebilirdim belki ama o dönemler 'ya okul, ya plak çalışmaları' diye bir şart geldi üniversite yönetiminden. Bu nedenle plak ve sahne çalışmalarını tercih eden bazı arkadaşlarım okulu bıraktı. Ama ben devam etmeyi tercih ettim. O bölümü 2 çocukla bitiren ilk kişiydim bu arada." Şarkıcı, "Erken yaşta şarkıcılığı bıraktığınız için pişman mısınız?" sorusunu şöyle yanıtlıyor:

"Elbette devam etseydim o dönemler pop müziğimize belki de daha çok ses getiren şarkılar bırakabilirdim. Ancak tercihlerimi farklı yönlerde yaptım. Yani 'keşke'lerim olmadı, müzik ve sanat konularında. Durmaksızın, dolu dolu hep çalıştım."

Funda ayrıca 70'li yıllarda çoğu sanatçının tek bir şarkı ile hep hatırlandığını ifade ediyor: "70'li yıllarda çoğu arkadaşım başka plaklar yayınladı, sahnelere çıktı ancak birçok isim tek bir şarkıyla tanınır. Mesela Berkant "Samanyolu", Semiha Yankı "Seninle Bir Dakika", Cici Kızlar "Delisin", Ayla Dikmen "Anlamazdın" gibi... O dönem Türkiye'sinde varlığı, yokluğu, arkadaşlığı öyle yoğun yaşadık ve şahit olduk ki tüm bunlar şarkılarımıza yansıdı. Sanatımızı tüm samimiyetimizle paylaştık. Aşk, sevgi, ayrılık, hüzün, coşku, mutluluk gibi duygular devam ettikçe şarkılarımız da yaşayacak."

Funda: Türk dizilerinin en çok kullandığı şarkıyı söyledim

Funda, 1975'te Zerrin Özer'le İstanbul'daki Hilton Oteli'nde çekilen pozu hakkında "Amatör Ses Sınavı yarışmasının ben İstanbul 1'incisi, Zerrin de Ankara 1'incisi olmuştu. Hey Dergisi ikimizle röportaj yapmıştı" dedi.

"Affetmem" şarkısı ilk reklam filmiyle ünlendi

2000'lere gelindiğinde Funda'nın "Çaresizim" ve "Affetmem" şarkıları yeniden meşhur oluyor:

"2000'li yıllarda bir gün, sonradan sevgili Naim Dilmener'in önerisiyle olduğunu öğrendiğim bir reklam şirketi bisküvi reklamında 'Affetmem'i kullandı. Şarkı çok büyük ses getirdi, herkesin tekrar hatırlamasına vesile oldu. Ayrıca 'Affetmem'in nakarat kısmı stadyumlarda ve basketbol maçlarında sıklıkla söylendi. Dizilerde kullanıldı. Pınar Aylin ve Zilli Perküsyon Grubu cover'ladı. 1976'da yayınlanan ilk bestem 'Çaresizim' de ilk kez 'Çemberimde Gül Oya' dizisinde yer aldı. Bugüne kadarsa 25 farklı dizide tercih edilerek bir rekor kırdı. Aynı zamanda birçok filmde de kullanıldı. 'Çaresizim'i benden sonra sırasıyla Zuhal Olcay, Göksel, Gökçe Bahadır ve Eda Baba seslendirdi. Bence hepsi de çok güzel, çok farklı yorumlardı." Funda'nın yolu şarkılarının yeniden popüler olmasıyla Hakan Eren'le kesişiyor ve hayatında ilk kez büyük bir sahneye çıkıyor:

"Ama asıl bir şey var... Hakan Eren'in organizasyonuyla 'Gazino Show' programıyla Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıktım. Hınca hınç dolu salon, 15 yaşında içimden geldiği gibi yazdığım o naif şarkımı hep birlikte söylüyordu. Gözyaşlarıyla o anın hiç bitmesini istemedim."

Müzik terapisi veriyorum

"Üniversite sonrası eğitimcilik hayatım başladı. Şehir Tiyatroları çocuk bölümünde söz ve müzikler yazdım. Uzun yıllar radyo program yapımcılığı ve sunuculuğu üstlendim. Tüm bunların yanı sıra Kaş'ta yıllarca otel işlettim. 50 yaşından sonra 'müziğin insan sağlığına olumlu etkileri-müzikterapi' konulu doktoramı bitirdim. Ulusal ve uluslararası makalelerim yayımlandı. Müzik terapi, diksiyon, etkili iletişim gibi konularda da bireysel ve kurumsal eğitimler vermekteyim. Yani 7 yaşında müzikle başlayan serüvenim hala devam etmekte ve yaşamımın birçok alanında yer almakta." Sanatçı, arada besteler yaptığını, arkadaşlarına arada çaldığını söylüyor.

Funda: Türk dizilerinin en çok kullandığı şarkıyı söyledim

İstanbul, Müzik, Şarkı, Lise, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Funda: Türk dizilerinin en çok kullandığı şarkıyı söyledim - Son Dakika Magazin


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