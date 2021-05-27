Füniküler asansöründe kalan yolcular kurtarıldı - Son Dakika

İtfaiyenin hassas çalışması ile kurtarılan yolcular, sağlık kontrollerinin ardından İBB personelleri eşliğinde evlerine götürüldü.

Taksim- Kabataş Füniküler hattının, Taksim istasyonundaki asansörün arızalanması ile iki yolcu asansörde kaldı. Saat 11.09'da yaşanan olaya ilk önce güvenlik görevlileri hemen ardından Metro İstanbul ve asansör yüklenici firması OTİS ekipleri müdahalede bulundu.

Asansörde kurtarma kapağı bulunmadığı için kurtarılamayan yolcular için 12.13 sularında itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışma süresince yolcuların sağlık kontrollerinin yapılabilmesi için alanda doktor ve psikolog da hazır bulundu. Sakinliklerini korudukları belirlenen yolcular için İstanbul itfaiyesi caraskal adı verilen vinç yönetimiyle kurtarma operasyonu devam etti.

Yaklaşık 3 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından saat 13.50'de iki kadın yolcu sağ salim kurtarıldı. Sağlık kontrolleri yapılan yolcular, İBB personelleri eşliğinde evlerine götürüldü.