FunPlus Phoenix'in yıldızı Doinb merak edilen soruları yanıtladı - Son Dakika

2018 yılında Dünya Şampiyonası'nı kazanmayı başaran FunPlus Phoenix'in orta koridor oyuncusu Doinb, yaz mevsiminde gösterdiği istikrarlı performansla ilgili gelen sorulara yanıt verdi. Son kazanılan RNG maçının ardından hem takımın gidişatı hem de oyunla ilgili genel düşüncelerini dile getirdi.

Takımın süper taşıyıcısı rolünü üstlenen Doinb, 'in en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilmekle birlikte Çin'deki League of Legends espor sahnesinin en popüler oyuncusu konumunda. Gerektiği zaman ana sürükleyici olarak öne çıkabilirken aynı zamanda destek nitelikteki şampiyonlarla da oyuna etki etmeyi başarıyor. 2018'de Worlds şampiyonluğuna giden yolda en çok tercih ettiği seçimlerden biri Nautilus'tu. İşte pentaq.com tarafından gerçekleştirilen röportajda Doinb'nin verdiği yanıtlardan öne çıkanlar:

Vadiyaran'ın verdiği ileri atılma gücü 11.13 yamasıyla birlikte kaldırıldı. Bunun oyununu etkileyeceğini düşünüyor musun?

11.13 yamasında Vadiyaran'a ihtiyaç duyan Fiora, Queen, Nocturne gibi birçok şampiyonu denedim. Genel toplamda bence çok fazla etkilemeyecek. Bunu önümüzdeki maçlarda gözlemleyeceğim.

Takımın alışma sürecinde onlar için ne tür bir rol üstleniyorsun?

Takım kaptanı olarak arkadaşlarımla birlikte çok çalışmalı ve iyi oynamasalar bile onları teşvik etmeliyim. Ayrıca iyi oynadıklarında onları takdir ederim. Özel bir şey yok.

Kendine karşı her zaman katı gözüktün ve her gün çok sıkı antrenman yapıyorsun. Hiç biraz da olsa rahatlamayı ve daha az stres yapmayı düşündün mü?

Bunu diğer oyunculara da söyledim. Eğer dinlenmek istiyorsanız bunu emekli olduktan sonra yapabilirsiniz. Günde 20 saat dinlenebilir ve istediğiniz kadar uyuyabilirsiniz. Bu emeklilikten sonra kafa yorulması gereken bir konu. Bence aktif oyuncuların böyle şeyleri düşünmesine gerek yok.

RNG'ye karşı ikinci maçta Lee Sin ile penta attın. Takım arkadaşların bir şeyler söyledi mi? Performansın hakkında ne düşünüyorsun?

Hiçbir şey söylemediler. Bence performansım birçok hata yaptığım birinci maç haricinde gayet iyiydi.

Sence bu yamada en iyi orta koridor şampiyonları neler?

Akali'nin şuanda en güçlü şampiyon olduğunu düşünüyorum fakat diğerlerinin de gücü Akali'ye yakın. Yalnızca sizin ne kadar hakim olduğunuza bağlı.