FUNSPARK ULTI ASIA REGIONAL SERIES 2 takımları duyuruldu! - Son Dakika

FUNSPARK ULTI ASIA REGIONAL SERIES 2 takımları duyuruldu!

14.05.2021 00:55
FUNSPARK ULTI ASIA REGIONAL SERIES 2 takımları duyuruldu!, System.String[]

Kıyasıya mücadele tüm hızıyla devam edecek!

Asya takımlarının kıyasıya mücadele edeceği FUNSPARK ULTI ASIA REGIONAL SERIES 2 takımları duyuruldu.

Elemeler boyunca 6 takım bölgesel slotu için kıyasıya mücadele edecek. Southeast Asia Season 2 turnuvaları bölgesel finallerde slot sahibi olmak için takımların ana basamağı olacak. Düzenlenen her eleme aşaması 5.000 Dolar ödül havuzuna sahip olurken toplamda 3 turnuvada 15.000 Dolar ödül verilecek.

ULTI ASIA REGIONAL SERIES 2 turnuvasında toplam 16 takım yer alacak. Bu takımlardan birisi ULTI ASIA REGIONAL SERIES 1'in şampiyonu TYLOO olacak. Asya kıtasından turnuvaya katılacak olan takımların 21 Mayıs  gününe kadar "5E Play" üzerinden kayıtlarını yaptırmak zorunda. Tüm eleme turnuvalarında aynı format uygulanacak. Bu format ise çeyrek finallere kadar BO1, çeyrek finaller ve sonrasında ise BO3 şeklinde olacak. Her bölgeden yarı finale kadar gelen takımlardan ilk üç takım  ULTI ASIA REGIONAL SERIES 2'de mücadele etme hakkı elde edecek.

Eleme turnuvaları için verilecek 5000 Dolar takımlara şu şekilde paylaştırılacak:

$2,000 + FunSpark ULTI Asia RS 2 spot

$1,000 + FunSpark ULTI Asia RS 2 spot

$600 + FunSpark ULTI Asia RS 2 spot

$600

$200

$200

$200

$200

ULTI ASIA REGIONAL SERIES 2 turnuvasında boy gösterecek takımlar ise şu şekilde:

TYLOO

Lynn Vision

D13

Invictus

NKT

Checkmate

Renewal

Open Qualifier SEA #1

Open Qualifier SEA #2

Open Qualifier SEA #3

Open Qualifier East Asia #1

Open Qualifier East Asia #2

Open Qualifier East Asia #3

5E Open Cup Ranking #1

5E Open Cup Ranking #2

5E Open Cup Ranking #3

FUNSPARK ULTI ASIA REGIONAL SERIES 2 takımları duyuruldu!

dolar, Asya, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar FUNSPARK ULTI ASIA REGIONAL SERIES 2 takımları duyuruldu! - Son Dakika


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