FÜNYE İLE PATLATILAN ÇANTADAN KIYAFET ÇIKTI - Son Dakika
Üye Girişi

FÜNYE İLE PATLATILAN ÇANTADAN KIYAFET ÇIKTI

15.03.2022 16:00

DÜZCE'de, otobüs durağına bırakılan çanta fünyeyle patlatıldı.

DÜZCE'de, otobüs durağına bırakılan çanta fünyeyle patlatıldı. Çantanın içerisinden kıyafet çıktı.

Olay, saat 14.30 sırlarında Atatürk Bulvarı'nda bulunan otobüs durağında meydana geldi. Otobüs durağında asılı haldeki çantayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bulvarı ulaşıma kapattı. Bomba imha uzmanı, çantaya fünye bağlayarak patlattı. Çantanın içerisinden kıyafet çıktı. Çalışmaların ardından yol ulaşıma açıldı.

FÜNYE İLE PATLATILAN ÇANTADAN KIYAFET ÇIKTI
FÜNYE İLE PATLATILAN ÇANTADAN KIYAFET ÇIKTI
FÜNYE İLE PATLATILAN ÇANTADAN KIYAFET ÇIKTI

YORUMLAR
500
Karla mücadele çalışmaları (2) Karla mücadele çalışmaları (2) Otomobilin altında kalan kişi hayatını kaybetti Otomobilin altında kalan kişi hayatını kaybetti

Atatürk Bulvarı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FÜNYE İLE PATLATILAN ÇANTADAN KIYAFET ÇIKTI - Son Dakika


Son Dakika
16:31 ABD'de tepki toplayan ırkçı saldırı! Asansörde hakaretler yağdırdığı kadına arka arkaya 125 yumruk attı
16:20 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidarın küçük ortağı eriyor, onu kurtarmak için barajı indiriyorlar!
16:06 Haberler.com'un YouTube kanalına katılan müzisyen Tuğba Ünal: Sanat benim nefesim
16:02 Galatasaray - Barcelona maçının hakemi Daniele Orsato oldu!
16:01 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi elleri cebinde karşıladı
15:52 Trabzonspor kutlamalarda havaya ateş açılmaması çağrısı yaptı!
15:46 Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Diyarbakır' yanıtı: Ben Türkiye'nin her yerine alnım açık giderim ama sen gidemezsin!
15:26 Uzmanlardan korkutan İstanbul depremi senaryosu: Yağmalar yaşanabilir, yurt çapında elektrik kesilebilir
15:26 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Zeynep kaçırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 16:37:33. #1.13#
SON DAKİKA: FÜNYE İLE PATLATILAN ÇANTADAN KIYAFET ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement