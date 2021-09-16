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FÜNYE İLE PATLATILAN ÇANTADAN PİKAP ÇIKTI - Son Dakika

FÜNYE İLE PATLATILAN ÇANTADAN PİKAP ÇIKTI

16.09.2021 09:40

İZMİT'te bir otobüs durağında unutulan çanta bomba olma ihtimaliyle fünye ile patlatılırken, içerisinden pikap çıktı.

İZMİT'te bir otobüs durağında unutulan çanta bomba olma ihtimaliyle fünye ile patlatılırken, içerisinden pikap çıktı.

Olay öğleden sonra İzmit Karabaş Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerindeki bir otobüs durağında meydana geldi. Duraktaki bankta unutulan bir çantadan şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekibi, güvenlik önlemi alarak uzman bomba imha ekibine bilgi verdi. Olay yerine gelen bomba imha ekibi, gerekli incelemelerin ardından çantayı fünye ile patlattı. Çantanın içerisinde pikap çıktı. Çantayı otobüs bekleyen bir kişinin unuttuğu düşünülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FÜNYE İLE PATLATILAN ÇANTADAN PİKAP ÇIKTI
FÜNYE İLE PATLATILAN ÇANTADAN PİKAP ÇIKTI
FÜNYE İLE PATLATILAN ÇANTADAN PİKAP ÇIKTI
FÜNYE İLE PATLATILAN ÇANTADAN PİKAP ÇIKTI

Kocaeli, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FÜNYE İLE PATLATILAN ÇANTADAN PİKAP ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: FÜNYE İLE PATLATILAN ÇANTADAN PİKAP ÇIKTI - Son Dakika
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