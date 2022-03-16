FÜNYE İLE PATLATILAN VALİZ VE ÇANTADAN KIYAFETLER ÇIKTI - Son Dakika

İZMİT'te bir sitenin bahçe duvarının önüne bırakılan bavul ve çanta fünye ile patlatılırken, içerisinden kıyafetler çıktı.

Olay sabah saatlerinde Alikahya Fatih Mahallesi Zencefil Sokak üzerinde meydana geldi. Bir sitenin bahçe duvarının önünde bir bavul ve bir çanta olduğunu görenler, şüphelenerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan sokakları kapatıp yaya ve araç geçişine izin vermeyerek bomba imha ekibini çağırdı. Valiz ve çanta bomba imha uzmanı tarafından kontrollü bir şekilde fünye ile patlatıldı. Bavul ve çantanın içerisinde kıyafetler çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.