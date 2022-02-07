Fünye ile patlatılan valizden kıyafetler çıktı - Son Dakika

KARABÜK'te, durağın yanına bırakılan valiz endişe yarattı. Fünye ile patlatılan valizin içinden kıyafetler çıktı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Karabük İl Emniyet Müdürlüğü karşısında bulunan otobüs durağında meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar otobüs durağının yanında bırakılan valizi fark ederek polise haber verdi. Polis ekipleri tedbir amaçlı yolu araç ve yaya trafiğine kapatıp, çevrede önlem aldı. Ardından bomba uzmanı çağrıldı. Özel kıyafetini giyen bomba uzmanı, fünye ile valizi patlattı. Valizin içinden kıyafetler çıktı. Bir kişinin valizi unuttuğu düşünülürken, polis ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmanın ardından trafik yeniden ulaşıma açıldı.