Fünyeyle patlatılan çantadan yiyecek çıktı - Son Dakika

Fünyeyle patlatılan çantadan yiyecek çıktı
Fünyeyle patlatılan çantadan yiyecek çıktı SİVAS'ta, refüjdeki trafik levhasında asılı halde duran şüpheli spor çanta paniğe neden oldu.
Fünyeyle patlatılan çantadan yiyecek çıktı
SİVAS'ta, refüjdeki trafik levhasında asılı halde duran şüpheli spor çanta paniğe neden oldu. İhbar üzerine gelen bomba imha uzmanınca fünyeyle patlatılan çantadan kavanoz içinde yiyecek çıktı.
Kent merkezinde, Gültepe Mahallesi Toptancılar Caddesi'ndeki kavşakta bulunan refüjde, 'dur' levhasının üzerinde bir spor çanta asılı olduğunu fark edenler, şüphelenerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi emniyet şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Daha sonra çağrılması üzerine olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel koruyucu kıyafetlerini giyerek yaklaştığı çantaya fünye yerleştirdi. Büyük bir gürültüyle patlatılan çantadan cam kavanozlar içinde yiyecek çıktı. Yapılan incelemenin ardından cadde yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 01:21 Kaynak: DHA
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