"Füreya Korel Sergisi" Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde açıldı - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanat Koleksiyonundaki eserlerin yer aldığı "Füreya Koral Sergisi" ziyarete açıldı.

Dolmabahçe Sanat Galerisi'ndeki açılışa TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra çok sayında sanatsever katıldı.

Sergide, çağdaş Türk seramik sanatının öncülerinden, ilk Türk profesyonel kadın seramik sanatçısı Füreya Koral'ın özel koleksiyonunun yanı sıra Meclis Binası yapılırken özel tasarlanan ve yıllarca kulislerde ve odalarda kullanılan, milletvekillerinin üzerinde çay içtiği sehpalar da sergilendi.

"Füreya Koral'ın da temel ilkesi sanatı hayata katmak"

Serginin küratörü Leyla Alpagut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin ilkini önceki yıl şubat ayında Meclis Şeref Holü'nde açtıklarını belirterek, "Burada, o sergiden farklı olarak Füreya Koral'ın kızı Sara Koral Aykar'ın koleksiyonundaki eserleri de sergiliyoruz." dedi.

Sanatçının eserlerinin bir kısmının Meclis'te kullanılmasının sanata yer vermek bakımından önemli olduğuna değinen Alpagut, şu bilgileri verdi:

"Füreya Koral'ın temel ilkesi, sanatı hayata katmak. En büyük arzusu da eserlerinin müzelerde sergilenmesi değil, bizzat yaşamın içinde kullanılması yönünde. Tam da buna uygun bir anlayışla buradaki sehpaları üretmiş. Sanatseverler, Füreya'nın felsefesiyle örtüşen bir yaklaşımı bizzat burada görebilecek."

Alpagut, sanatçının Anadolu kültürü ve sanatıyla kurduğu bağın da bu sergi vesilesiyle görülebileceğini vurgulayarak, klasik ve geleneksel sanatları, yaşanılan güne ve çağa uyarlama biçiminin de örnek alınabileceğini dile getirdi.

Füreya Koral Sergisi'nin 1950'li yıllardaki soyut sanat düşüncesi ve tartışmalarının nasıl ele alındığını gösteren bir yanı olduğuna işaret eden küratör, sözlerini şöyle tamamladı:

"Meclis koleksiyonunda yer alan Cevdet Altuğ, İsmail Hakkı Oygar, Nasip İyem, Ferruh Başar gibi isimlerin eserlerini sanatseverlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Çok nadir olarak bir parlamento binasındaki bu güzel koleksiyonu sanatseverlere izletmek ve göstermek istiyoruz."

Sergi, 13 Şubat'a kadar görülebilecek.

Füreya Koral kimdir?

Türkiye'nin ilk kadın seramik sanatçısı ve çağdaş seramiğin öncüsü Füreya Koral, 12 Haziran 1910'da İstanbul'da dünyaya geldi.

Notre Dame de Sion Kız Lisesinden mezun olan Koral, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne devam etti. Koral, dönemin ünlü Macar keman virtüözü Charles Berger'den özel keman dersleri aldı. 1940-1944 yıllarında müzik eleştirileri yazdı, çeviriler yaptı.

Füreya Koral, 1947'de Lozan'da seramik çalışmalarına başladı. Fransız seramikçi Serre'nin desteğiyle Paris'te özel bir seramik atölyesinde çalışmalarını sürdüren sanatçı, ilk seramik ve taş baskı sergisini 1951'de Paris'te açtı. Aynı yıl yurda dönerek Maya galerisinde yapıtlarını sergiledi. Yurt içi ve yurt dışında sergilere katılan Koral, çeşitli ödüllerin sahibi oldu.

Sanatın, sanatçının hayatına karıştığı gibi halkın hayatına da karışması gerektiğine dikkati çeken Füreya Koral, eserlerinde soyuttan somuta uzanan ve Anadolu kültürüne ağırlık veren bir anlatımı tercih etti.

Çalışmalarında seramik pano ve üç boyutlu eserlerin yanı sıra vazo, tabak gibi günlük yaşamda kullanılabilen ürünlere de imza atan usta sanatçının hayatı, yazar Ayşe Kulin'in "Füreya" isimli kitabına konu oldu.

Koral, 26 Ağustos 1997'de, İstanbul'da 87 yaşındayken hayatını kaybetti.