Son Dakika Haberleri: Furkan Ağca, Develispor'da
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Furkan Ağca, Develispor'da

1 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme'de bu sezon yola şampiyonluk parolası ile çıkan Develispor, transferin gözde ismi Mehmet Furkan Ağca'yı renklerine kattı.

Furkan Ağca, Develispor'da, System.String[]

Kayseri Süper Amatör Küme'de bu sezon yola şampiyonluk parolası ile çıkan Develi spor, transferin gözde ismi Mehmet Furkan Ağca'yı renklerine kattı.


Geçtiğimiz sezon Özvatan Gençliksporf orması altında gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Furkan Ağca, Develispor ile anlaştı. Kayserispor alt yapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon Süper Amatör takımlarından Özvatan Gençlikspor forması giyen 1998 doğumlu ortasaha oyuncusunu renklerine kattığını duyuran Dvelispor'un resmi hesabından şu açıklama yapıldı:


"Kayserispor alt yapısından yetişen, geçtiğimiz sezon Özvatan Çençlikspor forması ile çok başarılı bir sezon geçiren ve Kayseri'de spor camiasının takdirini toplayan kardeşimiz Furkan Ağca bir çok transfer teklifi almasına rağmen şampiyonluk yolunda bende sizinleyim diyerek tercihini Develispor'dan yana kullandı bizlerde kendisine ailemize hoşgeldin diyoruz." - KAYSERİ

Mehmet Furkan, Kayserispor, Özvatan, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:01 Kaynak: İHA
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