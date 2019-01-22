Son Dakika Haberleri: Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına Yönelik Dava

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına Yönelik Dava

1 saat önce

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında 5 ayrı suçtan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, aralarında vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 3'ü tutuklu 45 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında 5 ayrı suçtan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, aralarında vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 3'ü tutuklu 45 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Veysel Dörtgöz ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katılırken, sanıklar Alparslan Kuytul ve Ali Alagöz ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla iştirak etti.

Sanık Kuytul savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, gizli tanık beyanlarının asılsız olduğunu iddia etti.

Vakıfta ele geçirilen paraların makbuzlu olduğunu öne süren Kuytul, "Bu paralar bağış gecesinde yapılan bağış paralarıdır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." dedi.

Sanık Alagöz de vakfa yapılan bağışların makbuzlu olduğunu savunarak, "Herhangi bir dolandırıcılık söz konusu değildir. Gizli bir işimiz olmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum." ifadelerini kullandı.

Savunmaları alınan diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, diğer sanıkların savunmalarının alınması için duruşmayı yarına erteledi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, vakfın kurucu başkanı tutuklu Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı 3'ü tutuklu 45 sanık hakkında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "özel belgede sahtecilik", "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek" suçlarından 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:03 Kaynak: AA

Alparslan Kuytul, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ölüyle Selfie Çeken Mezarcı Hakkında Dava Açıldı 3 Polisi Şehit Eden Şizofreni Hastasına İşkence Yapmaktan Yargılanan 22 Polis Beraat Etti

Öğrencisine Tekme Atarak Yaralayan Öğretmenin Cezası Belli Oldu Sibel Can'ı Dolandırmakla Suçlanan İş Adamı Şahin Mehmet Çelik Beraat Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 21:47:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına Yönelik Dava
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]