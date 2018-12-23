Furkan Emirce, ??egzos Faruk?? & Gülmekten Ağlatan Vine'lar 2018 (Halil İbrahim Göker)
2 saat önce
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 07:10 Kaynak: Youtube
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