Furkan Emirce, ??eşkiya Faruk 2?? & Gülmekten Ağlatan Vine'lar 2018 (Halil İbrahim Göker)
5 saat önce
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:20 Kaynak: Youtube
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