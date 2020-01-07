Furkan Emre Ünver, Etimesgut Belediyespor'da - Son Dakika
Son Dakika Spor Furkan Emre Ünver, Etimesgut Belediyespor'da - Son Dakika Spor

Furkan Emre Ünver, Etimesgut Belediyespor'da

6 saat önce

Bursaspor'un 22 yaşındaki oyuncusu Furkan Emre Ünver, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Etimesgut Belediyespor ile kiralık olarak 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Furkan Emre Ünver, Etimesgut Belediyespor'da, System.String[]

Bursaspor'un 22 yaşındaki oyuncusu Furkan Emre Ünver, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Etimesgut Belediyespor ile kiralık olarak 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor'da forma giyen Furkan Emre Ünver, kiralık olarak TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Etimesgut Belediyespor'a transfer oldu. Genç oyuncu, transferine ilişkin yaptığı açıklamada, "Altyapısından yetiştiğim, yıllarca formasını gururla terlettiğim, çok güzel dostluklar edindiğim, evim, camiam Bursaspor Kulübü'ne 1.5 yıllığına veda ediyorum. Yeni dönemde Etimesgut Belediyespor'un başarısı için ter dökeceğim. Transfer sürecinde bana yardımcı olan büyüklerime teşekkürlerimi iletiyorum. Bu vesileyle yeni kulübüm Etimesgut Belediyespor'un başarısı ve kendi gelişimim için elimden geleni fazlasıyla yapacağım. Destek mesajları için yürekten teşekkürler" ifadelerini kullandı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Etimesgut, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:36 Kaynak: DHA
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