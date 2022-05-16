Furkan ile Mine, 'Titanik pozu' vermek isterlerken denize düşmüş (3) - Son Dakika
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Furkan ile Mine, 'Titanik pozu' vermek isterlerken denize düşmüş (3)

16.05.2022 15:49
Furkan ile Mine, 'Titanik pozu' vermek isterlerken denize düşmüş (3)

TEDAVİSİ SÜRÜYORİzmit'te denize düşüp, çevredekiler tarafından kurtarılan ve ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne getirilen Mine Dinar'ın göğüs hastalıkları servisinde tedavisi devam ediyor.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İzmit'te denize düşüp, çevredekiler tarafından kurtarılan ve ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne getirilen Mine Dinar'ın göğüs hastalıkları servisinde tedavisi devam ediyor. Hayati tehlikesi bulunmayan Mine'nin ciğerlerinde kalıcı problem görülmezken, doktorlar tarafından sakinleştirici ilaçlar verildiği öğrenildi. Mine'nin bir süre daha gözlem altında tutulacağı belirtildi.


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Devlet Hastanesi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Furkan ile Mine, 'Titanik pozu' vermek isterlerken denize düşmüş (3) - Son Dakika


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