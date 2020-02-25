Furkan Kızılay: Elbette bir gün kaybedecektik

Fenerbahçe taraftarı oyuncu, takımının 21 yıl sonra kendi evinde Galatasaray'a mağlup olduğu maçı izlediğini söyledi: "Üzüldük, ancak yapacak bir şey yok. Elbette bir gün kaybedecektik. Spor ve dostluk kazansın. Önemli olan ebedi dostluk ve güzel rekabet."