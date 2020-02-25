Furkan Kızılay: Elbette bir gün kaybedecektik - Son Dakika
Son Dakika Magazin Furkan Kızılay: Elbette bir gün kaybedecektik - Son Dakika Magazin

Furkan Kızılay: Elbette bir gün kaybedecektik

17 dakika önce

Fenerbahçe taraftarı oyuncu, takımının 21 yıl sonra kendi evinde Galatasaray'a mağlup olduğu maçı izlediğini söyledi: "Üzüldük, ancak yapacak bir şey yok. Elbette bir gün kaybedecektik. Spor ve dostluk kazansın.

Furkan Kızılay: Elbette bir gün kaybedecektik, System.String[]

Fenerbahçe taraftarı oyuncu, takımının 21 yıl sonra kendi evinde Galatasaray'a mağlup olduğu maçı izlediğini söyledi: "Üzüldük, ancak yapacak bir şey yok. Elbette bir gün kaybedecektik. Spor ve dostluk kazansın. Önemli olan ebedi dostluk ve güzel rekabet."

Galatasaray, Fenerbahçe, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:31 
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