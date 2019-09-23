Son Dakika Haberleri: Furkan Kocaman'ın katili süresiz olarak psikiyatri kliniğinde kalacak
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Furkan Kocaman'ın katili süresiz olarak psikiyatri kliniğinde kalacak

1 saat önce

Polonya'da Erasmus öğrencisi Furkan Kocaman'ı öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanık Muhammet Emektar'ın süresiz olarak yüksek güvenlikli psikiyatri kliniğinde kalacağı bildirildi.

Furkan Kocaman'ın katili süresiz olarak psikiyatri kliniğinde kalacak, System.String[]

Polonya'da Erasmus öğrencisi Furkan Kocaman'ı öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanık Muhammet Emektar'ın süresiz olarak yüksek güvenlikli psikiyatri kliniğinde kalacağı bildirildi.

Polonya'nın Wroclaw kentindeki mahkemenin ilk duruşmasında hakim, sanık Emektar'ın psikolojik rahatsızlığı nedeniyle süresiz olarak yüksek güvenlikli psikiyatri kliniğinde kalmasına hükmetti.

Hakimin, sanık Emektar'ın cezaevinde kalanlar için bile büyük tehlike arz ettiğini ve bu nedenle "süresiz" olarak psikiyatri kliniğinde tutulmasına karar verdiği öğrenildi.

İyileşmesi durumunda yargılama devam edecek

Karara göre, sanık Emektar süresiz olarak psikiyatri kliniğinde kalacak; iyileşmesi durumunda ise yargılanmasına kaldığı yerden devam edilecek.

Öldürülen Konya Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Uluslararası İlişkiler bölümü ikinci sınıf öğrencisi Furkan Kocaman'ın dayısı Koray Erman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katilin tutulduğu cezaevinde bile insanlara saldırdığını, kavga ettiğini ve tehlikeli olarak görüldüğünü öğrendiklerini aktardı.

Erman, "Süresiz olarak klinikte tutulacak ancak 'ya bir doktor iyileşti bu diye rapor verirse ne olacak' diye sordum, böyle bir durumda yeniden yargılanacağını öğrendim. Tutulacağı psikiyatri kliniğinden kaçması da imkansızmış." ifadelerini kullandı.

" Türkiye'den Almanya'ya kaçtığı ve PKK sempatizanı olduğu" iddia edilen sanığın, Almanya'da da hastaneye yatırıldığı ancak buradaki hastaneden kaçmayı başarıp Polonya'ya geçtiği anlaşıldı.

Furkan Kocaman, geçen martta Wroclaw'daki bir AVM'de yemek yerken uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirmiş, Konya'da toprağa verilmişti.

Wroclaw, Polonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:16 Kaynak: AA
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