Furkan Korkmaz, 76'ers'ı taşıyor - Son Dakika
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Furkan Korkmaz, 76'ers'ı taşıyor

6 saat önce

Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76’ers’ın son iki maçına damgasını vurdu.

Furkan Korkmaz, 76'ers'ı taşıyor, System.String[]

Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76’ers’ın son iki maçına damgasını vurdu. Milli oyuncumuz, Memphis Grizzlies ve Chicago Bulls’a karşı oynanan bu iki maçta toplamda 65 sayı, 11 ribaund, altı asist üretti. %65 isabet yüzdesiyle 13 üçlük buldu, %74 saha içi isabetle oynadı.

Furkan, bu üst düzey istatistiklerin yanı sıra, önceki dört maçta üst üste mağlubiyetler alan takımının üst üste iki maçı da kazanmasında başrol oynadı ve 76’ers için önemli bir aktör olma konumunu pekiştirdi.

Cumartesi gecesi, Philadelphia ekibinin rakibi Memphis Grizzlies’dı. Furkan o maçta 34 sayıyla kariyer sayı rekorunu kırmasının yanı sıra yedi üçlük bularak, kariyer üçlük rekorunu da kırdı.

Grizzlies maçında Furkan Korkmaz:

29 dakikada 34 sayı, altı ribaund, dört asist, 13/17 saha içi isabet, 7/9 üçlük

Hemen iki gece sonraki Bulls maçında da çok formda bir Furkan vardı. NBA’daki temsilcimiz yine 30 sayı barajını aşmayı başardı ve yine takımını galibiyete taşıdı.

Bulls maçında Furkan Korkmaz:

32 dakikada 31 sayı, beş ribaund, iki asist, 12/17 saha içi isabet, 6/11 üçlük

Korkmaz, bench’ten gelip iki maçta da 30 sayıyı geçerek, 1970/71 sezonundan bu yana söz konusu başarıyı elde eden ikinci 76’ers oyuncusu oldu.

Memphis Grizzlies, Furkan Korkmaz, Chicago Bulls, Philadelphia, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:14 
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