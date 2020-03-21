Furkan Korkmaz'dan corona virüs itirafları:

Spor hayatına NBA takımlarından Philadelphia 76'ers'ta devam eden milli basketbolcu Furkan Korkmaz, dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada diğer tüm basketbolcular gibi eve kapandığını belirtti. S Sport'ta yayımlanan ve Miray Çavuşoğlu'nun sunduğu NBA Günlüğü programına katılan Korkmaz, "Detroit Pistons maçından sonra kulüp tarafından evden çıkmama kuralı koyuldu desek yalan olmaz. Sadece bir alışveriş için dışarı çıktım. Genel olarak evde vakit geçiriyoruz" dedi.



Spor malzemesi de yolladılar



Başarılı oyuncu şöyle devam etti: "Burada olaylar çok çabuk geliştiği için herkes büyük bir şok yaşamış durumda. Kulüp bizimle çok özverili bir şekilde iletişim halinde. Evde kalacağımız sürenin uzamasıyla beraber, bize antrenman yapmamız için dumbbell, basketbol topu, sağlık topları yolladılar. Erzak da gönderdiler. Tabii ki bir yokluktan bahsetmiyorum ancak bizimle çok ilgileniyorlar. Kulüp tesislerini kullanamıyoruz. Bu nedenle kendi çapımda kardiyo, bahçede halter antrenmanı, core idmanı yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde günü kapatıyorum ama biz de NBA yönetiminin ve kulübün vereceği kararı bekliyoruz.



NBA değil FIFA oynuyor



Evde FIFA oynayarak zaman geçirdiğini belirten Furkan, "Basketbolcu olduğum halde NBA2K oynamayı sevmiyorum" ifadelerini kullandı. Philadelphia olarak Doğu Konferansı'nda altıncı sırada olduklarını hatırlatan genç oyuncu, "Sezon bizim için biraz fazla inişli çıkışlı. Her gün farklı kişiler öne çıkıyor. Genel anlamda bu sezondan bekleneni aldım, alıyorum diyebilirim. Tabii ki daha iyi olmam noktalar var. Çalışmaya devam ediyorum. Hem mental hem de fiziksel olarak bu yolda ilerlemeye devam ediyorum, edeceğim de. Ama genel anlamda sezonun verdiği görüntüden benim.