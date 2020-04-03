Furkan Korkmaz'dan corona virüsü yorumu:

Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, NTV'ye açıklamalarda bulundu.



İşte Furkan Korkmaz'ın açıklamaları;



Çok üzücü bir durumun içindeyim. Kendi adıma konuşacak olursam şu an gayet sağlıklıyım. ABD'de genel anlamda durum pek iç açıcı değil. Rakam veremem ama Philadelphia'da ciddi anlamda corona virüsten etkilenen insan var.



KİMDE VAR BİLMİYORUM



Önlemleri almaya çalışıyoruz. Herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Şu anda takımda kimde bu virüs var bilmiyorum. Umarım herkes iyidir.



