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Furkan Korkmaz'dan corona virüsü yorumu: "ABD'de durum pek iç açıcı değil"
6 saat önce
Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, NTV'ye açıklamalarda bulundu.
Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, NTV'ye açıklamalarda bulundu.
İşte Furkan Korkmaz'ın açıklamaları;
Çok üzücü bir durumun içindeyim. Kendi adıma konuşacak olursam şu an gayet sağlıklıyım. ABD'de genel anlamda durum pek iç açıcı değil. Rakam veremem ama Philadelphia'da ciddi anlamda corona virüsten etkilenen insan var.
KİMDE VAR BİLMİYORUM
Önlemleri almaya çalışıyoruz. Herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Şu anda takımda kimde bu virüs var bilmiyorum. Umarım herkes iyidir.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 07:58
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