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Furkan Korkmaz'dan "evde kal" çağrısına uyan 5 kişiye milli forma
6 saat önce
Milli basketbolcu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kendisini sosyal medyadan yürütülen dayanışmaya davet eden basketbolcular Cedi Osman ve Birkan Batuk'a teşekkür ederek, "Ben de bu tweetin altına #EvdeKal etiketiyle fotoğraf gönderen 5 kişiye milli takım formamı hediye edeceğim.
Milli basketbolcu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kendisini sosyal medyadan yürütülen dayanışmaya davet eden basketbolcular Cedi Osman ve Birkan Batuk'a teşekkür ederek, "Ben de bu tweetin altına #EvdeKal etiketiyle fotoğraf gönderen 5 kişiye milli takım formamı hediye edeceğim. Birlikte bu zor günleri geride bırakacağız." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 10:34
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