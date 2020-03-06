Furkan Korkmaz'dan Sacramento Kings'e 7 sayı! (NBA'de gecenin sonuçları 06.03.2020)

NBA'e 4 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, rakibini 17 sayı farkla mağlup ederek bu sezon 38. galibiyetini elde etti.



Konuk takımda 28 sayı, 14 ribaunt, 3 asistle "double double" yapan Tobias Harris, maçın en skorer ismi oldu. Shake Milton 20, Al Horford 18 sayıyla



oynarken, 24 dakika süre alan Furkan Korkmaz 7 sayı, 1 ribaunt, 3 asistlik performans sergiledi.



Kings'te ise De'Aaron Fox 23, Buddy Hield 22, Harrison Barnes 15 sayıyla maçı tamamladı.



Sonuçlar



Charlotte Hornets- Denver Nuggets: 112-114



Houston Rockets- Los Angeles Clippers: 105-120



Sacramento Kings-Philadelphia 76ers: 108-125



Golden State Warriors- Toronto Raptors: 113-121