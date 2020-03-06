Furkan Korkmaz'dan Sacramento Kings'e 7 sayı! (NBA'de gecenin sonuçları 06.03.2020) - Son Dakika
Son Dakika Spor Furkan Korkmaz'dan Sacramento Kings'e 7 sayı! (NBA'de gecenin sonuçları 06.03.2020) - Son Dakika Spor

Furkan Korkmaz'dan Sacramento Kings'e 7 sayı! (NBA'de gecenin sonuçları 06.03.2020)

6 saat önce

NBA'e 4 maçla devam edildi.

Furkan Korkmaz'dan Sacramento Kings'e 7 sayı! (NBA'de gecenin sonuçları 06.03.2020), System.String[]

NBA'e 4 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, rakibini 17 sayı farkla mağlup ederek bu sezon 38. galibiyetini elde etti.


Konuk takımda 28 sayı, 14 ribaunt, 3 asistle "double double" yapan Tobias Harris, maçın en skorer ismi oldu. Shake Milton 20, Al Horford 18 sayıyla


oynarken, 24 dakika süre alan Furkan Korkmaz 7 sayı, 1 ribaunt, 3 asistlik performans sergiledi.


Kings'te ise De'Aaron Fox 23, Buddy Hield 22, Harrison Barnes 15 sayıyla maçı tamamladı.


Sonuçlar


Charlotte Hornets- Denver Nuggets: 112-114


Houston Rockets- Los Angeles Clippers: 105-120


Sacramento Kings-Philadelphia 76ers: 108-125


Golden State Warriors- Toronto Raptors: 113-121

Sacramento Kings, Furkan Korkmaz, Philadelphia, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:50 
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