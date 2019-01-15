Furkan Korkmaz: 'Hedefimiz Nba Şampiyonluğu'
11 dakika önce
Amerikan profesyonel basketbol ligi NBA takımlarından Philadelphia 76'ers'da forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Amerika'nın Sesi Türkçe Yayın Bölümü muhabiri Mehmet Toroğlu'nun sorularını yanıtladı.
Amerikan profesyonel basketbol ligi NBA takımlarından Philadelphia
76'ers'da forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz
, Amerika'nın Sesi Türkçe Yayın Bölümü muhabiri Mehmet Toroğlu'nun sorularını yanıtladı. Furkan, takım olarak hedeflerinin NBA şampiyonluğu olduğunu söyledi
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:00
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