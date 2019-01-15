Son Dakika Haberleri: Furkan Korkmaz: 'Hedefimiz Nba Şampiyonluğu'

Furkan Korkmaz: 'Hedefimiz Nba Şampiyonluğu'

11 dakika önce

Amerikan profesyonel basketbol ligi NBA takımlarından Philadelphia 76'ers'da forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Amerika'nın Sesi Türkçe Yayın Bölümü muhabiri Mehmet Toroğlu'nun sorularını yanıtladı.

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Amerikan profesyonel basketbol ligi NBA takımlarından Philadelphia 76'ers'da forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Amerika'nın Sesi Türkçe Yayın Bölümü muhabiri Mehmet Toroğlu'nun sorularını yanıtladı. Furkan, takım olarak hedeflerinin NBA şampiyonluğu olduğunu söyledi
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:00 

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