Furkan Korkmaz: 'İki büyük hayalim var' - Son Dakika

Furkan Korkmaz: 'İki büyük hayalim var'

RÖPORTAJ: KORAY DURKAL | Furkan Korkmaz Korkmaz'ı tarif edecek en doğru kelimeler sanıyoruz 'yetenek' ve 'azim'dir.

Furkan Korkmaz: 'İki büyük hayalim var', System.String[]

RÖPORTAJ: KORAY DURKAL | Furkan Korkmaz Korkmaz'ı tarif edecek en doğru kelimeler sanıyoruz 'yetenek' ve 'azim'dir. Doğuştan sıradışı bir basketbol yeteneğine sahip olduğu aşikardı, ancak bunu geliştirmek tamamıyla kendisine bağlıydı. Çok çalışıp kendini geliştirmesi gerekiyordu. Furkan da bekleneni yaptı. Çocukluk çağlarında yaşıtları gezip tozarken, eğlenirken o hep çalıştı. Tatil, bayram dinlemeden antrenman yaptı. Sonuçta da muradına erdi. Dünya basketbolunun zirvesi NBA'e kabul edilen en genç oyunculardan biri olarak adını tarihe yazdırdı. 19 yaşında adım attığı Philadelphia 76ers takımıyla bu sezon NBA şampiyonluğu kovalayan Furkan Korkmaz'a telefonla ulaşıp sorularımızı sıraladık...

Doğru yer, doğru zaman

19 yaşında NBA'e gitmene rağmen sanki yıllardır bu organizasyonun içindeymiş gibi büyük bir tecrübeyle oynuyorsun. Özellikle bu seneki performansını neye borçlusun?

Her yeni ortamın kendine özgü bir adaptasyon süreci var. Bazıları için kısa, bazıları için uzun olabiliyor. Benim de bir alışma sürecim oldu. Hatta biraz da uzun sürdü; kolay bir süreç olduğunu söyleyemem. Ama her saniyesinde, geri adım atmadan kararlılıkla devam edeceğimi söyledim kendime. Bu sene, doğru yerde olduğumu ve doğru zamanın geldiğini düşünüyorum. Sahaya çıktığım her an, önce en iyi yaptığım şeylerden başlayarak performansıma yansıtmaya çalıştım. Bu da her geçen gün takımdaki yerimin daha sağlam olmasını sağladı.

Chamberlain, Iverson ve biz...

Wilt Chamberlain'den Allen Iverson'a kadar pek çok efsanenin forma giydiği bir takımdasın. Şehrin simgelerinden Rocky efsanesi de buna dahil. Bir gün Furkan o merdivenlerde yüzlerce çocukla Rocky gibi şampiyonluk kutlaması yapacak mı?

NBA şampiyonluğu yaşamak en büyük hayallerimden biri. Bir de böylesi önemli isimlerin efsane olduğu bir takımda bunu yaşamak bambaşka bir duygu olur. Philadelphia'nın spora olan tutkusunu hepimiz biliyoruz. Şampiyonluk kazanırsak nasıl kutlamalar olacağını hayal bile edemiyorum. Rocky gibi çocukları peşimize takıp merdivenleri tırmanır mıyız bilemedim. Ama çok güzel kutlarız buna eminim.

İŞİNİ İYİ YAPARSAN AYAKTA KALIRSIN

NBA'de oynamak sana hayata dair neler öğretti?

Hayatın her saniyesinin insana yeni şeyler öğrettiğini düşünüyorum. NBA bambaşka bir tecrübe. Sadece sporla ilgili değil başarıyla, arkadaşlıkla, takım olmakla, aileyle ilgili çok fazla şey öğretiyor insana. Birçok sorunla yüzleşiyorsunuz ve üstesinden gelmeniz gerekiyor; bu süreç sizi çok geliştiriyor. Misal, burada yalnızlığın güzel olduğunu ama insanlarla birlikteyken de çok eğlenebileceğimi öğrendim. Yeni bir coğrafyada, yeni bir kültürde, işini iyi yaptığın sürece ayakta kalabileceğini öğrendim. Bir de aileyi özlemenin çok güçlü bir duygu olduğunu...

THE LAST DANCE'DE HAYATIN KENDiSi VAR

The Last Dance belgeseliyle Michael Jordan efsanesi yeniden hayat buldu. Senin bu belgesel hakkındaki düşüncelerin neler?

Belgeselle ilgili çok şey yazıldı, söylendi. Basketbolu her anlamda değiştirmiş bir dönemden, takımdan ve oyunculardan bahsediyoruz. Üzerine bu kadar konuşulması normal. NBA'in o yıllarını birinci ağızdan aktarması çok güzel. Ben beğenerek izledim. Sadece basketbola ilişkin değil, hayata ilişkin çok güzel noktalara değiniyor. Her saniyesinde Michael Jordan'ın o kazanma hırsını görebiliyorsunuz. Bazen çok baskın olabiliyor ama "Kendim yapamayacağım herhangi bir şeyi takım arkadaşlarımdan istemedim" cümlesi aslında ne kadar saf bir kazanma hırsı olduğunu ortaya koyuyor.

STiL, BiZiM iŞiMiZiN BiR PARÇASI

Seni sürekli farklı tarzda kıyafetlerle görüyoruz. Trendleri yakından takip ediyor musun? Maçlarda birbirinden renkli ayakkabılar kullanıyorsun. Bu, dışarıdaki renkli kişiliğinin bir yansıması mı?

Modayı takip ediyorum. Zaten artık tüm markaların koleksiyonları, defileleri bir telefon kadar uzağımızda. Özellikle Instagram'ın po

pülerliğinin artması sonrasında sporcuların stilleri daha da önem kazandı. Birçok sporcu tekstil markalarıyla iş birliği yapıyor. Her takım, oyuncular maçlara gelirken özel fotoğraflar çekiyor, stillerini yansıtıyor. Stil bizim işimizin bir parçası oldu. Ben de kendimi iyi hissettiğim şekilde giyinmeye çalışıyorum. Artık her ayakkabı modeli birbirinden farklı renklerle piyasaya sürülüyor. Bu konuda fazlasıyla opsiyonumuz oluyor ve denemeyi seviyorum. Bazen fazla iddialı renkler tercih ettiğimin de farkındayım.

20 yıl sonra insanlar senden bahsedince istersin?

Mutlaka herkesin aklında farklı şeyler çağrıştıracağım ama 'iyi insandı' demelerini sağlayabilmişsem mutlu olurum. İyilik sihirli bir kelime çünkü. Basketbol anlamında da 'Furkan farklıydı' demeleri hoşuma gider. 'Furkan saha dışında da çok güzel işler yaptı. İyilik hareketlerinde görev aldı' diye hatırlanmak isterdim mesela. İnsanların hayatına dokunacak projelerde yer almak istiyorum.

FURKAN'IN NBA'DEKi EN İYİ 5'i

Magic Johnson, Kobe Bryant, Michael Jordan, LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar.

EN ÇOK ZORLAYAN HARDEN

Karşılıklı oynarken en fazla zevk aldığım oyuncu Kevin Durant, en zorlandığım ise James Harden.

Furkan Korkmaz, Philadelphia, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 07:59 

Son Dakika Spor Furkan Korkmaz: 'İki büyük hayalim var' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Lyon ve Monaco, Galatasaraylı Seri'nin bonservisini almak için girişimde bulundu Fenerbahçe, son 8 hafta için teknik direktör Tahir Karapınar'a teklif yaptı Mauricio Isla, sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılıyor İtalya güzeli Carolina Stramare'den Ronaldo'ya mesaj var: Ona bayılıyorum Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves ile tartışan sevgilisi Tiago Ramos, cama yumruk atarak yaralandı Bayern Münih'in yıldızı Alphonso Davies, hızıyla tüm zamanların en iyileri arasına girdi Milli futbolcu Nuri Şahin, Fenerbahçe'ye gitmek istiyor İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi, Trabzonspor favori olmayı sürdürdü Beşiktaş, Karius'un yerine Sinan Bolat'ı transfer ediyor Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, Paris Saint Germain'den ayrılıyor Köpek balığı saldırısına uğrayan Avustralyalı sörfçü, yaşamını yitirdi Damien Comolli, Fenerbahçe'den Zanka, Frey ve Zajc'ı transfer etmek istiyor NBA Başkanı Adam Silver, Michael Jordan'ın ısrarıyla play-off sistemini değiştireceklerini söyledi Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray'ın gündeminde olmadığı ortaya çıktı Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı         
08:01
Vatandaşların hafta sonu sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı sinirlendirdi Vatandaşların hafta sonu sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı sinirlendirdi         
07:21
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı         
07:19
Genç çiftin büyük umutlarla aldıkları otomobil, kendilerine mezar oldu Genç çiftin büyük umutlarla aldıkları otomobil, kendilerine mezar oldu         
03:27
Lyon ve Monaco, Galatasaraylı Seri'nin bonservisini almak için girişimde bulundu Lyon ve Monaco, Galatasaraylı Seri'nin bonservisini almak için girişimde bulundu         
00:29
Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek         
00:19
Fenerbahçe, son 8 hafta için teknik direktör Tahir Karapınar'a teklif yaptı Fenerbahçe, son 8 hafta için teknik direktör Tahir Karapınar'a teklif yaptı         
00:04
Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı         
00:02
Marmaris'te restoran, kafe ve eğlence yerleri canlı müzik yapabilecek Marmaris'te restoran, kafe ve eğlence yerleri canlı müzik yapabilecek         
23:51
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali Nayir uyardı: Radikal kararlar alınabilir Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali Nayir uyardı: Radikal kararlar alınabilir         
23:36
Başrollerinde Özge Gürel ve Can Yaman'ın olduğu Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı Başrollerinde Özge Gürel ve Can Yaman'ın olduğu Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı         
23:29
PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda         
23:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da Hafter'i bekleyen sonu açıkladı: Her an sürecin dışına atılabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da Hafter'i bekleyen sonu açıkladı: Her an sürecin dışına atılabilir         
23:11
Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti         
23:11
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu         
23:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?         
23:05
ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru ilk kez hakim karşısına çıktı ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru ilk kez hakim karşısına çıktı         
22:55
Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, Paris Saint Germain'den ayrılıyor Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, Paris Saint Germain'den ayrılıyor         
22:49
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın küstah tehditlerine resti çekti: Yunanistan haddini bilmezse Türkiye'nin yapacağı bellidir Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın küstah tehditlerine resti çekti: Yunanistan haddini bilmezse Türkiye'nin yapacağı bellidir         
22:33
İtalya güzeli Carolina Stramare'den Ronaldo'ya mesaj var: Ona bayılıyorum İtalya güzeli Carolina Stramare'den Ronaldo'ya mesaj var: Ona bayılıyorum         
22:29
WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı         
22:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Koronavirüs verilerini duyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Koronavirüs verilerini duyunca "Ooo" dedi         
22:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu açıklaması: Benim hemşehrim, babalarımız baba dostu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu açıklaması: Benim hemşehrim, babalarımız baba dostu         
21:45
Beşiktaş, Karius'un yerine Sinan Bolat'ı transfer ediyor Beşiktaş, Karius'un yerine Sinan Bolat'ı transfer ediyor         
21:44
Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
21:27
Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu         
21:24
Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu         
21:22
Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı         
21:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil         
20:58
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor         
20:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2020 08:17:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Furkan Korkmaz: 'İki büyük hayalim var' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]