Furkan Korkmaz'ın 17 sayısı Philadelphia 76ers'a yetmedi - Son Dakika
Son Dakika Spor Furkan Korkmaz'ın 17 sayısı Philadelphia 76ers'a yetmedi - Son Dakika Spor

Furkan Korkmaz'ın 17 sayısı Philadelphia 76ers'a yetmedi

6 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 17 sayı attığı karşılaşmada deplasmanda Milwaukee Bucks'a 119-98 yenildi.

Furkan Korkmaz'ın 17 sayısı Philadelphia 76ers'a yetmedi, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 17 sayı attığı karşılaşmada deplasmanda Milwaukee Bucks'a 119-98 yenildi.

NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi.

Milwaukee Bucks'a konuk olan Philadelphia 76ers; Furkan Korkmaz, Shake Milton ve Joel Embiid'in 17'şer sayı kaydettiği mücadelede rakibine 119-98 mağlup oldu.

Milwaukee Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 31 sayı ve 17 ribauntla "double double" yapıp galibiyette başrol oynadı.

Milli oyuncu Ersan İlyasova ise karşılaşmada forma giymedi.

Sonuçlar:

Charlotte Hornets- Brooklyn Nets: 86-115

Atlanta Hawks- Dallas Mavericks: 111-107

Chicago Bulls- Phoenix Suns: 104-112

Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 119-98

Utah Jazz- Houston Rockets: 110-120

Miami Heat- Cleveland Cavaliers: 124-105

Milwaukee Bucks, Furkan Korkmaz, Philadelphia, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:46 Kaynak: AA
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