Furkan Korkmaz'ın 17 sayısı Philadelphia 76ers'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 17 sayı attığı karşılaşmada deplasmanda Milwaukee Bucks'a 119-98 yenildi.

NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi.

Milwaukee Bucks'a konuk olan Philadelphia 76ers; Furkan Korkmaz, Shake Milton ve Joel Embiid'in 17'şer sayı kaydettiği mücadelede rakibine 119-98 mağlup oldu.

Milwaukee Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 31 sayı ve 17 ribauntla "double double" yapıp galibiyette başrol oynadı.

Milli oyuncu Ersan İlyasova ise karşılaşmada forma giymedi.

Sonuçlar:

Charlotte Hornets- Brooklyn Nets: 86-115

Atlanta Hawks- Dallas Mavericks: 111-107

Chicago Bulls- Phoenix Suns: 104-112

Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 119-98

Utah Jazz- Houston Rockets: 110-120

Miami Heat- Cleveland Cavaliers: 124-105