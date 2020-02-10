Furkan Korkmaz'ın etkileyici performansı 76ers'ı galibiyete taşıdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Furkan Korkmaz'ın etkileyici performansı 76ers'ı galibiyete taşıdı - Son Dakika Spor

Furkan Korkmaz'ın etkileyici performansı 76ers'ı galibiyete taşıdı

6 saat önce

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) dün gece oynanan 6 maçla devam etti.

Furkan Korkmaz'ın etkileyici performansı 76ers'ı galibiyete taşıdı, System.String[]

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) dün gece oynanan 6 maçla devam etti.

Philadelphia 76ers'ın sahasında Chicago Bulls'u 118-111 mağlup ettiği maçta milli basketbolcu Furkan Korkmaz 31 sayı ile takımının en skoreri olarak galibiyette başrol oynadı. Korkmaz, 32 dakika süre aldığı müsabakayı 12/17 isabetle 31 sayı, 5 ribaund, 2 asist, 3 top çalma ile tamamladı. Milli basketbolcuya Joel Embid 28 sayı,12 ribaund'luk double-double ve Ben Simmons 19 sayı, 10 ribaund ve 10 asistlik triple-double performansı ile katkı sağladı.

Furkan Korkmaz, Philadelphia 76ers'ta son iki maçta gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Bir önceki maçında 34 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 1 blokluk performans sergileyen Korkmaz, 34 sayı ile de kariyer sayı rekorunu kırmıştı.

CEDİ'NİN 7 SAYISI YETERLİ OLMADI

Öte yandan, milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını Cleveland Cavaliers evinde Los Angeles Clippers'a 133-92 mağlup oldu. Cedi 24 dakika süre aldığı karşılaşmada 7 sayı, 4 ribaund ve 1 asistlik performans sergiledi ancak bu performans takımının galibiyeti için yeterli olmadı. Clippers, Louis Willliams'ın 25 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve Paul George'un 22 sayı, 6 ribaund ve 4 asistlik performansı ile galibiyete uzandı.

NBA'de dün gece oynanan 6 karşılaşmada alınan toplu sonuçlar şu şekilde:

Atlanta Hawks - New York Knicks: 140-135

Philadelphia 76ers - Chicago Bulls: 118-111

Washington Wizards - Memphis Grizzlies: 99-106

Houston Rockets - Utah Jazz: 113-114

Cleveland Cavaliers - Los Angeles Clippers: 92-133

Portland Trail Blazers - Miami Heat: 115-109


Furkan Korkmaz, Philadelphia, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

NBA'de 76ers, Furkan Korkmaz'ın 31 sayı attığı maçta Bulls'u yendi
Basketbol maçında antrenör ve oyuncuları, hakeme saldırdı Mustafa Reşit Akçay: Trabzonspor için o sene bu sene Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Trabzonspor

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 19:25:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Furkan Korkmaz'ın etkileyici performansı 76ers'ı galibiyete taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]