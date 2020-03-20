Son Dakika › Spor › Furkan Korkmaz'ın takımı 76ers'ta 3 kişide koronavirüs çıktı - Son Dakika Spor
Furkan Korkmaz'ın takımı 76ers'ta 3 kişide koronavirüs çıktı
6 saat önce
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers'ta, 3 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers'ta, 3 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın da forma giydiği 76ers, oyuncular, antrenörler ve personellere koronavirüs testi yapıldığını açıkladı.
Yapılan testlerin 3 kişide pozitif çıktığı belirtilirken, koronavirüse yakalananların isimleriyle ilgili bilgi verilmedi.
Ayrıca Boston Celticsli Marcus Smart, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Twitter hesabından paylaşım yapan ABD'li oyuncu, "İyiyim, herhangi bir semptom hissetmiyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:38 Kaynak: AA
Son Dakika Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Bank of America, ABD ekonomisinin krize girdiğini resmen ilan etti