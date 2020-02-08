Furkan Korkmaz kariyer rekoru kırdı, 76ers kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Furkan Korkmaz kariyer rekoru kırdı, 76ers kazandı - Son Dakika Spor

Furkan Korkmaz kariyer rekoru kırdı, 76ers kazandı

6 saat önce

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) dün gece oynanan 8 maçla devam etti.

Furkan Korkmaz kariyer rekoru kırdı, 76ers kazandı, System.String[]

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) dün gece oynanan 8 maçla devam etti.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın kariyer sayı rekoru kırarak geceye damga vurduğu mücadelede Philadelphia 76ers sahasında Memphis Grizzlies'i 119-107 mağlup etti. Philadelphia 76ers'da Furkan Korkmaz 28 dakika süre alırken 34 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 1 blokluk performansı ile takımının galibiyetinde başrol oynadı. 22 yaşındaki milli basketbolcu 34 sayı ile kariyer rekorunu kırarken aynı zamanda karşılaşmada attığı 9'da 7'lik üçlük isabeti ile üçlük rekorunu da geliştirmiş oldu. Philadelphia'da ayrıca Ben Simmons 22, Tobias Harris 21 ve Joel Embiid 10 sayı 10 ribaundluk double double performansı ile galibiyete katkı sağladı.

NBA'de dün gece oynanan 8 karşılaşmada alınan toplu sonuçlar şu şekilde:

Washington WizardsDallas Mavericks: 119-118

Philadelphia 76ers – Memphis Grizzlies: 119-107

Boston CelticsAtlanta Hawks: 112-107

Indiana Pacers – Toronto Raptors: 106-115

Oklahoma City ThunderDetroit Pistons: 108-103

Phoenix SunsHouston Rockets: 127-91

Sacramento KingsMiami Heat: 105-97

Utah JazzPortland Trail Blazers: 117-114


Furkan Korkmaz, Philadelphia, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:46 Kaynak: DHA
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