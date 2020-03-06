Furkan Korkmaz'lı Philadelphia, Sacramento deplasmanında galip - Son Dakika
Son Dakika Spor Furkan Korkmaz'lı Philadelphia, Sacramento deplasmanında galip - Son Dakika Spor

Furkan Korkmaz'lı Philadelphia, Sacramento deplasmanında galip

6 saat önce

NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Golden 1 Center'da karşı karşıya geldiği Sacramento Kings'i 125-108'lik skorla mağlup etti.

Furkan Korkmaz'lı Philadelphia, Sacramento deplasmanında galip, System.String[]

NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Golden 1 Center'da karşı karşıya geldiği Sacramento Kings'i 125-108'lik skorla mağlup etti.


NBA'de normal sezon heyecanı 4 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda karşılaştığı Sacramento Kings'i 125-108'lik skorla mağlup ederek 38. galibiyetini elde etti. Philadelphia'da Furkan Korkmaz, 24 dakika parkede kaldı ve 7 sayı, 3 asist, 3 top çalma ve 1 ribaund üretti. Takımda ayrıca Tobias Harris 28 sayı, 14 ribaund ve Shake Milton 20 sayı, 3 asist, 3 ribaund ile oynayarak galibiyeti getiren isimler oldu. Ligdeki 35. yenilgisini alan Sacramento'da ise De'Aaron Fox 23 sayı, 7 asist ve Buddy Hield 22 sayı, 1 ribaund ile oynarken, Fenerbahçeli eski basketbolcular Bogdan Bogdanovic 13 sayı, 6 ribaund, 5 asist, Nemanja Bjelica da 7 sayı, 5 ribaund ve 3 asist ile müsabakayı tamamladı.


NBA'de günün toplu sonuçlar şöyle:


Charlotte Hornets: 112 - Denver Nuggets: 114


Houston Rockets: 105 - Los Angeles Clippers: 120


Sacramento Kings: 108 - Philadelphia 76ers: 125


Golden State Warriors: 113 - Toronto Raptors: 121 - İSTANBUL

Sacramento Kings, Furkan Korkmaz, Philadelphia, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:17 Kaynak: İHA
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