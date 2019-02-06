Furkan Korkmaz'lı Philadelphia, Toronto Deplasmanında Kayıp

NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz
'ın formasını giydiği Philadelphia
76ers, Wells Fargo
Center'da karşı karşıya geldiği Toronto Raptors
'a 119-107'lik skorla mağlup oldu. Furkan Korkmaz, 20 dakika süre aldığı mücadeleyi ise 11 sayı, 1 ribaund ve 1 top çalma ile tamamladı.
NBA'de normal sezon heyecanı 8 karşılaşma ilde devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman
'ın takımı Cleveland Cavaliers
, Quicken Loans Arena'da karşılaştığı Boston Celtics
'a 103-96'lık skorla mağlup oldu. Cedi'nin sakatlığından dolayı forma giymediği müsabakada Cleveland'da Collin Sexton 27 sayı, 4 ribaund ve Alec Burks 21 sayı, 4 ribaund ile oynadı. Boston'da ise Jayson Tatum 25 sayı, 7 ribaund ve Gordon Hayward 18 sayı, 6 ribaund ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi.
Furkan'dan Toronto potasına 11 sayı
Toronto Raptors, Wells Fargo Center'da oynadığı Philadelphia 76ers'ı 119-107'lik skorla mağlup etti. Philadelphia'da forma giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, 20 dakika süre aldığı mücadeleyi 11 sayı, 1 ribaund ve 1 top çalma ile tamamladı. Philadelphia'da ayrıca Joel Embiid 37 sayı, 13 ribaund ve Ben Simmons 20 sayı, 7 ribaund ile oynadı. Toronto'da ise Kahwi Leonard
24 sayı, 7 ribaund ve Kyle Lowry 20 sayı, 6 asist ile takımına katkı verdi. Lakers
deplasmanda kayıp Indiana
Pacers, Bankers Life Fieldhouse mücadele ettiği Los Angeles Lakers
'ı 136-94'lık skorla farklı yendi. Galip takım Pacers'ta Bojan Bogdanovic
24 sayı, 5 asist ve Myles Turner 22 sayı, 1 ribaund kaydetti. Lakers'ta ise LeBron James 18 sayı, 7 ribaund, 9 asist ve JaVale McGee 16 sayı, 4 ribaund ile müsabakayı tamamladı.
NBA'de gecenin topla sonuçları ise şöyle: Charlotte Hornets
: 115 - Los Angeles Clippers
: 117
Cleveland Cavaliers: 96 - Boston Celtics: 103
Indiana Pacers: 136 - Los Angeles
Lakers: 94 New York Knicks
: 92 - Detroit Pistons
: 105 Memphis Grizzlies
: 108 - Minnesota Timberwolves
: 106 Oklahoma City Thunder
: 132 - Orlando Magic
: 122
Philadelphia 76ers: 107 - Toronto Raptors: 119 Portland Trail Blazers
: 108 - Miami Heat
: 118 - İSTANBUL