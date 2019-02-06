Son Dakika Haberleri: Furkan Korkmaz'lı Philadelphia, Toronto Deplasmanında Kayıp

Furkan Korkmaz'lı Philadelphia, Toronto Deplasmanında Kayıp

19 dakika önce

NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da karşı karşıya geldiği Toronto Raptors'a 119-107'lik skorla mağlup oldu.

Furkan Korkmaz'lı Philadelphia, Toronto Deplasmanında Kayıp, System.String[]
NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da karşı karşıya geldiği Toronto Raptors'a 119-107'lik skorla mağlup oldu. Furkan Korkmaz, 20 dakika süre aldığı mücadeleyi ise 11 sayı, 1 ribaund ve 1 top çalma ile tamamladı.

NBA'de normal sezon heyecanı 8 karşılaşma ilde devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da karşılaştığı Boston Celtics'a 103-96'lık skorla mağlup oldu. Cedi'nin sakatlığından dolayı forma giymediği müsabakada Cleveland'da Collin Sexton 27 sayı, 4 ribaund ve Alec Burks 21 sayı, 4 ribaund ile oynadı. Boston'da ise Jayson Tatum 25 sayı, 7 ribaund ve Gordon Hayward 18 sayı, 6 ribaund ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi.

Furkan'dan Toronto potasına 11 sayı

Toronto Raptors, Wells Fargo Center'da oynadığı Philadelphia 76ers'ı 119-107'lik skorla mağlup etti. Philadelphia'da forma giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, 20 dakika süre aldığı mücadeleyi 11 sayı, 1 ribaund ve 1 top çalma ile tamamladı. Philadelphia'da ayrıca Joel Embiid 37 sayı, 13 ribaund ve Ben Simmons 20 sayı, 7 ribaund ile oynadı. Toronto'da ise Kahwi Leonard 24 sayı, 7 ribaund ve Kyle Lowry 20 sayı, 6 asist ile takımına katkı verdi.

Lakers deplasmanda kayıp

Indiana Pacers, Bankers Life Fieldhouse mücadele ettiği Los Angeles Lakers'ı 136-94'lık skorla farklı yendi. Galip takım Pacers'ta Bojan Bogdanovic 24 sayı, 5 asist ve Myles Turner 22 sayı, 1 ribaund kaydetti. Lakers'ta ise LeBron James 18 sayı, 7 ribaund, 9 asist ve JaVale McGee 16 sayı, 4 ribaund ile müsabakayı tamamladı.

NBA'de gecenin topla sonuçları ise şöyle:

Charlotte Hornets: 115 - Los Angeles Clippers: 117

Cleveland Cavaliers: 96 - Boston Celtics: 103

Indiana Pacers: 136 - Los Angeles Lakers: 94

New York Knicks: 92 - Detroit Pistons: 105

Memphis Grizzlies: 108 - Minnesota Timberwolves: 106

Oklahoma City Thunder: 132 - Orlando Magic: 122

Philadelphia 76ers: 107 - Toronto Raptors: 119

Portland Trail Blazers: 108 - Miami Heat: 118 - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:07 Kaynak: İHA

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