Furkan Korkmaz müjdesi! Bu gece 03: 00'te Misli.com'da CANLI... - Son Dakika
Son Dakika Spor Furkan Korkmaz müjdesi! Bu gece 03: 00'te Misli.com'da CANLI... - Son Dakika Spor

Furkan Korkmaz müjdesi! Bu gece 03: 00'te Misli.com'da CANLI...

6 saat önce

Bu bir ilandırGeçtiğimiz günlerde Detroit Pistons karşısında 21 sayı atarak kariyer rekoru kıran Furkan Korkmaz, Milwaukee Bucks potasına da 15 sayı bırakmıştı.

Furkan Korkmaz müjdesi! Bu gece 03: 00'te Misli.com'da CANLI..., System.String[]

Bu bir ilandır


Geçtiğimiz günlerde Detroit Pistons karşısında 21 sayı atarak kariyer rekoru kıran Furkan Korkmaz, Milwaukee Bucks potasına da 15 sayı bırakmıştı.


Dün gece Orlando Magic deplasmanında sadece 7 sayıda kaldı ama 3 ribaunt ve 2 top çalma ile savunma tarafında aktif bir görüntü sergiledi. Bu gece ise rakip Miami Heat olacak!


Philadelphia 76ers, AmericanAirlines Arena'da kazanabilir mi?


Hemen Misli.com'a üye ol - 1,70'lik iddaa oranıyla Furkan Korkmaz'ın takımına oyna!

NBA'de TEK MAÇ fırsatları ve

Milwaukee Bucks, Detroit Pistons, Furkan Korkmaz, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:41 
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