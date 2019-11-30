Son Dakika Haberleri: Furkan Korkmaz NBA'deki performansından memnun
Son Dakika Spor Furkan Korkmaz NBA'deki performansından memnun - Son Dakika Spor

Furkan Korkmaz NBA'deki performansından memnun

6 saat önce

Furkan Korkmaz, deplasmanda New York Knicks'i 101-95 mağlup ettikleri mücadele öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Furkan Korkmaz NBA'deki performansından memnun, System.String[]

Furkan Korkmaz, deplasmanda New York Knicks'i 101-95 mağlup ettikleri mücadele öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.


Sezona iyi başladığını belirten 22 yaşındaki oyuncu, "Şu ana kadar sezon benim için güzel geçiyor diyebilirim. Tabii ki her oyuncunun olduğu gibi benim de inişli çıkışlı maçlarım oluyor ama genel anlamda gösterdiğim performanstan memnunum. Takımdaki rol ve sorumluluğumu biliyorum. Bunu her maça yansıtmam gerektiğini de biliyorum." ifadelerini kullandı.


Philadelphia 76ers Başantrenörü Brett Brown ile ilişkisinden bahseden genç oyuncu, "Bu, benim organizasyondaki üçüncü senem. Antrenörümle de üçüncü senem. Üç senedir beraber çalışıyoruz. Artık benden beklentisinin farkındayım. Bunu en iyi şekilde her gün sahaya yansıtmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.


Furkan Korkmaz, NBA'de forma giyen diğer milli oyuncular Cedi Osman ve Ersan İlyasova ile sürekli görüştüğünü, özellikle Ersan İlyasova'nın tecrübelerinden faydalanmaya çalıştığını ifade etti.


Milli basketbolcu, bir gün Türkiye'ye dönerse hangi takımda oynamak istediği sorusuna, şu cevabı verdi:


"Tabii ki uzun yıllar burada oynamak istiyorum. Eğer öyle bir şansım olursa Türkiye'ye döndükten sonra tabii herkesin içinden geçen bir takım vardır ama şimdilik sürpriz olsun. Bende kalsın."


Philadelphia 76ers Başantrenörü Brett Brown ise Furkan Korkmaz ile ilgili şunları kaydetti:


"Furkan'ı bir süredir tanıyorum. Açıkçası geçen yılın sonunda kontratıyla ilgili ne yapacağımıza emin değildik. Ancak anlaştık ve tekrar bizimle beraber. Harika bir çocuk. Artık bana ve takıma iyice alıştı. Daha fazla gelişme beklediğimiz oyunculardan biri. Sezona çok iyi başladı başladı. Harika işler yapıyor."

New York Knicks, Furkan Korkmaz, Ersan İlyasova, Philadelphia, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:54 
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